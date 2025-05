Szuper ajánlatokkal készül a gyereknapra a Spar: jégkrém, Kinder tojás és játékok bomba áron

Ha tökéletes ajándékkal lepnéd meg a gyerekedet május utolsó vasárnapján, irány a Spar! Az üzletlánc gyereknapi kínálatában minden egy helyen megtalálható: ízletes finomságok, játékok hatalmas választéka pénztárcabarát módon.

Gyereknapi meglepetések széles kínálata a Sparban

Forrás: Spar

A Spar május 22-től érvényes akciós kínálatában sokféle játék, édesség és kreatív ajándék várja a vásárlókat – minden korosztálynak találhatsz valami igazán kedveset gyereknapra.

Játékok lányoknak és fiúknak

A bőséges gyereknapi kínálatban találhatunk kisautót, vízi játékokat a nyári pancsolásokhoz, valamint bájos plüssfigurákat, amelyek a gyerekeket is garantáltan leveszik a lábukról. A Spar a logikai játékok szerelmesire is gondolt, őket Rubik-kockával lephetjük meg, az igazi gyűjtők számára mesefigurás képeket választhatunk, a kis hercegnők pedig unikornisos gyerekkörömlakkot vagy akár cicás slime-ot is kaphatnak.

A gyerekek kedvenc édességei

A Spar azokra is gondolt, akik valami finomsággal lepnék meg gyermeküket. A kicsik és nagyok körében egyaránt legnépszerűbb csokoládékat találjuk az akciós kínálatban, KitKat és Kinder Bueno szeletekkel kényeztethetjük a gyerekek ízlelőbimbóit, ha pedig nagyobb a család, a táblás csokoládék kedvező kínálatából válogathatunk: Milka, Tibi csokoládé, több szeletes Kinder és Toffifee – hogy csak néhányat említsünk a legnagyobb márkákból. Ha pedig az időjárás is kedvez neki, többféle pálcikás jégkrém között is válogathatunk, mindössze 139 Ft-ért.

Forrás: Spar

Gyerekbarát uzsonnák a családi kirándulásra

Ha útnak indulunk a gyerekekkel, és közös programokkal töltenénk a napot, egy kirándulás a természetben igazán jó választás. A kirándulás pedig nem az igazi házi készítésű finomságok, szendvicsek nélkül. A Spar kínálatában ehhez is megtaláljuk a legjobb termékeket. A Regnum kifejezetten a gyermekek számára készített, saját gyártású virsli, felvágott és kenőmájasából ízletes és laktató ebéd készíthető. Magas hústartalommal rendelkeznek, nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, ezen felül glutén-, laktóz- és szójamentesek – a szülők biztonságosan adhatják bármelyiket a gyermekeknek - írja a Mindmegette. A szomjoltásról finom és vitamindús gyümölcslevekkel gondoskodhatunk, uzsonnára pedig remek választás a gyümölcspüré is. A gyerekek megünneplésére kibonthatunk egy üveg Kölyök pezsgőt.