Újabb markáns hidegfront csap le az országra: újabb zivatarok, jégeső és hideg vár ránk a hétvégén

A hétvége időjárása is elmarad a május vége felé megszokottól. Markáns hidegfront érkezik hazánkba hűvös idővel és rengeteg csapadékkal.

Markáns hidegfront, hűvös levegő és rengeteg csapadék — ezzel vár a hétvége időjárása

Nem kegyelmez az időjárás a hétvégén sem

Pénteken a délelőtti óráktól elsősorban a Tiszántúlon alakulhatnak ki zivatarok, melyeket 60-80 km/órás viharos széllökések, intenzív csapadék és akár jégeső is kísérhet. Délkeleten egy-egy heves zivatarra is számítani kell, amelyhez 90 km/órát meghaladó, erősen viharos széllökések és jégeső is társulhat.

Szombaton szárazabb lehet az időjárás, és a nap is kisüt, de jelentős hőmérséklet-emelkedés nem lesz. A Dunától keletre helyenként záporesőre, északkeleten reggelig tartós esőre számíthatnak az ott élők. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet nappal 14, 21 fok között valószínű.

Vasárnap országos csapadék már nem várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és némi felmelegedésre is számíthatunk, ugyanakkor az ország egyes részein talaj menti fagyokra is számítani kell.