Százezer embert kérdeztek a megcsalásról: kiderült a megdöbbentő igazság a férfiak és a nők közötti különbségről

A mai társadalomban meglehetősen divatos a poliamor szerelem, ami annyit tesz, hogy egyszerre több embert is képesek vagyunk befogadni a szívünkbe, és szeretni. Mások is hasonlóan gondolkodnak — szerintük azért van annyi megcsalás, mert az ember nem monogámiára lett kitalálva, hanem élete során több szerelem beteljesedésére is vágyakozik. Lehet, hogy ezek az okok komoly szerepet játszanak a hűtlenség kialakulásában, de mégsem szolgálhatnak mentségként arra, hogy valaki becsapja a párját. A megcsalás mély, gyakran örökre megmaradó sebeket ejthet a másikban – és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy izgalmas tanulmánynak köszönhetően most kiderül, milyen okok vezethetnek a megcsaláshoz...

Megcsalás: vajon a férfiak vagy a nők lépnek többet félre?

Forrás: Shutterstock

Mi lehet a megcsalás motivációja?

A kanadai Saint Mary’s University pszichológiai tanszékének professzora, Maryanne Fisher PhD kutatócsapatával 94 943 embert (66,1% nő, 33,9% férfi) kérdezett meg a hűtlenséggel kapcsolatos személyes tapasztalataikról, motivációikról és a következményekről.

Az online felmérés eredményei

A felmérés eredményei meglepően érdekes betekintést engedtek a hűtlenség dinamikájába. A legtöbbünk fejében az a kép él, hogy a férfiak esetében gyakoribb a félrelépés — azonban a kutatási eredmények rácáfolnak erre.

Az egyik fő megállapítás, hogy a nők nagyobb valószínűséggel vettek részt érzelmi viszonyokban, cyberszexben és a hűtlenség online formáiban, mint az erősebbik nem.

Emellett a nők hamarabb keveredtek megcsalásba, ha úgy érezték, hogy nincs rendben a kapcsolatuk — de akkor is, ha partnerükkel unták már a szexuális együttléteket. Sokan még azt is fontolóra vették, hogy a hűtlenség miatt feladják a házasságukat.

A nők nagyobb arányban vállaltak hűtlenséget, sőt, hosszabb viszonyt is fenntartottak olyan személlyel, akit ismert a társuk. Ezzel szemben a férfiak motivációja inkább kizárólag csak a szex volt, és ők többször is elkövették a megcsalást, mint a nők.

Mi történt utána?

A kutatás a személyes tapasztalatok és motivációk felmérése mellett a hűtlenség következményeit is vizsgálta.

Az eredmények azt mutatják:

A legtöbben maguktól bevallották a megcsalást (56,8%)

Másoknál úgy derült ki, hogy a partner rajta kapta őket (21,5%)

Kérdőre vonták a partnerüket, akik beismerték (8,3%)

Véletlenül buktak le (8%)

Egy harmadik fél tájékoztatta a házastársat a hűtlenségről (4,5%)

A professzor szerint:

„Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az emberek többsége hajlandó önként bevallani, ami a lelkiismeret-furdalás szintjét, a lelkiismeret tisztázásának vágyát és a hűtlenség által okozott kár helyreállításának igényét jelzi.”