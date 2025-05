Meghan Markle friss videót posztolt Lilibetről - Egy kedves családi pillanatot örökítettek meg

Amióta felkerült a Netflixre Meghan Markle Szeretettel: Meghan sorozata, azóta a sussexi hercegné a szokásosnál többször mutatja meg a gyerekeit a világnak. Ezúttal Lilibetről posztolt.

Meghan Markle egyre többször mutatja meg gyerekeit

Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle Lilibettel indult méhészkedni

A sussexi hercegné egy videót tett fel a 24 óráig látható Instagram sztorijába, amelyen tetőtől talpig egyformán beöltözve, védőruhában méhészkedni megy a lányával. A kisfilmhez pedig stílusosan a The Archies Sugar, Sugar című dalát választotta háttérzenének. A videón Meghan kézenfogva sétál Lilibettel. A felvételen az is látható, ahogy Meghan lehajol, hogy gyengéden megérintse a lánya hátát, majd ismét megfogja a kezét. A családi videó nem sokkal azután került nyilvánosságra, hogy a hercegné egy több képből álló - amelyekből néhányon a gyerekeik is szerepelnek - posztban ünnepelte házasságuk hetedik évfordulóját Harry herceggel. „Hét év házasság. Egy életnyi történet. Köszönjük mindenkinek aki akár közelről, akár távolról, de szeretett és támogatott minket szerelmi történetünk során — nagyra értékeljük. Boldog évfordulót!” — írta a hercegné a posztjában.