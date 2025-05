Bono megtörte a csendet: felesége és legjobb barátja, The Edge viszonyáról és kapcsolatuk válságáról beszélt

Az U2 frontembere, Bono, új dokumentumfilmje kapcsán adott interjújában felesége és zenésztársa, The Edge kapcsolatáról is nyilatkozott, reflektálva a közös múltjukra és a velük kapcsolatos találgatásokra. „Még mindig beszélnek rólam a hátam mögött” - jelentette ki.

Bono és felesége, Ali a cannes-i filmfesztiválon

Bono nem féltékeny

Vasárnap a The Project című műsor vendégeként adott interjút a U2 énekese, ahol a Bono: Stories of Surrender című dokumentumfilmjéről beszélt. A film a zenész magán- és szakmai életét mutatja be, így a beszélgetés során szó esett a felesége, Ali Hewson és zenésztársa, The Edge közti baráti kapcsolatról is. Bono elmondta, hogy a felesége és a gitáros már fiatalkoruk óta nagyon jóban vannak. „Ők voltak a a legokosabbak az évfolyamukban” – mondta. „Úgy tűnt, Ali érdeklődik Edge gitárjátéka iránt, én pedig bármennyit is gyakoroltam, tudtam, hogy nem érhetem utol őt, így viccesnek kellett lennem legalább...” – tette hozzá. „Még mindig nagyon közel állnak egymáshoz – és még mindig beszélnek rólam a hátam mögött. Azt mondják, aggodalomból teszik” - nyilatkozott a zenész

Ali és Edge a két legstabilabb ember az életében

A beszélgetés során Bono kitért arra is, hogy az életében kik jelentik számára leginkább a stabilitást. „Edge az egyik, Ali a másik” – mondta. „Edge, Adam és Larry nélkül igazából csak negyed művész, Ali nélkül azonban félember vagyok” – vallotta.

Ali mellett Edge a legstabilabb ember Bono életében

