„Szörnyű... Soha nem fürdik" — Sztárok, akik a forgatásokon gusztustalan szokásaikkal keserítik meg a stáb életét

Bárhol dolgozol, biztosan te is tapasztaltad már, hogy mindig van egy-két olyan kolléga, aki újra és újra megteszi, amitől az egész irodát a hideg rázza. Büdös étel, visszataszító mosdószokások és számtalan irritáló viselkedés, amelytől az egész cég szenved. Nem más a helyzet a filmiparban sem, a sztároknak és a stábtagoknak is el kell viselniük mások undorító forgatási szokásait. Ez bármi lehet, a napi zuhanyzás megtagadásától kezdve egészen addig, hogy valakinek a feneke felesleges hangeffekteket ad hozzá minden jelenethez. Legyen bármi is az a gusztustalan viselkedés, undorító élmény azoknak, akiknek foglalkozniuk kell az elkövetővel, és el kell viselniük, ami történik.

Dwayne Johnson a sztár, aki nem szívesen megy ki a mosdóba

Forrás: Getty Images

Sztárok, akik gusztustalan szokásaikkal borítják ki a munkatársaikat

1. Dwayne Johnsonnak csak egy vizes palackra van szüksége, hogy könnyítsen magán a forgatáson

A Szikla egy igazán elfoglalt fickó, mindig forgat valamit. Az egyik filmje, a Red One forgatásán úgy kiborította a munkatársait, hogy az egyikük interjúban beszélt nemcsak arról, hogy Dwayne Johnson rendszeresen órákat késett a forgatásokról, de volt egy visszataszító szokása is. A sztár ahelyett, hogy a mosdóba ment volna, amikor szólította a természet, inkább vizes palackokba pisilt. Ez azonban még nem minden, ugyanis a palackokat odaadta az asszisztenseknek, hogy dobják el neki. A jelentés nem részletezte, hogy Johnson jól célzott-e vagy sem.

Arnold Schwarzenegger sem gusztusos sztár

Forrás: AFP

2. Arnold Schwarzenegger nem szégyell mások arcába szellenteni

Az Ítéletnap című filmben Arnold Schwarzenegger Jericho Cane-je az ördöggel (Gabriel Byrne) harcol, hogy megvédje a világot a közelgő apokalipszistől és az Antikrisztus felemelkedésétől. Mint kiderült, Schwarzenegger majdnem maga idézte elő a végítéletet, amikor egy hatalmasat szellentett a Mabelt játszó hölgykollégája arcába.

„A Sátán húgát játszottam, és ő megölt engem, ezért olyan pozícióba kerültem, ahonnan nem tudtam elmenekülni. A padlón feküdtem, és ő szabadon eresztette a bélgázait. Nem a filmen volt, hanem az egyik szünetben, de nem bocsátottam meg neki ezért” — mondta a színésznő. Schwarzenegger nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy valóban megkongatta-e a pokol harangjait vagy sem.