Véletlenül mellbimbót villantott Jennifer Lopez – FOTÓ

Jennifer Lopez New Yorkban egy jótékonysági rendezvényen vett részt, ahova finoman szólva is mélyen dekoltált ruhát vett fel, és ennek meg is lett az eredménye. A ruhából kikandikált a színész-énekesnő egyik mellbimbója.

Jennifer Lopez legtöbbször nagyon odafigyel, hogy a ruhája jól legyen rögzítve a mellein

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Lopez nem illetődött meg fedetlen mellbimbója miatt

Jennifer Lopez a John Kander 98. születésnapjának tiszteletére megrendezett Ring Them Bells jótékonysági koncertre egy figyelemfelkeltő barack színű ruhában jelent meg, amelyhez nem vett fel melltartót. Mivel a mellei így nehezen találták a helyüket a mélyen dekoltált ruhában, kivillantak belőle, ezzel közszemlére téve az énekesnő egyik mellbimbóját. Jennifer Lopez nem illetődött meg, vidáman mosolygott a kamerába.

Jennifer Lopez mellbimbói ezúttal nem találták a helyüket a sztár ruhájában

Forrás: GC Images

A koncert második felére ruhát cserélt, és ellensúlyozandó az előző szexi szettjét egy konzervatívabb, magas nyakú, gyöngyös fekete ruhát választott.