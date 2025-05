Egy éve halt meg Tompos Kátya: dalait hallva ma is könnyes lesz a szemünk

A színművésznőre emlékezve a legtöbben a Magányos csónak című dalból idéznek, melyet Tompos Kátya a Valami Amerika 2. című, 2008-as filmben énekelt. Az országos ismertséget ez hozta el számára.

2009-ben a Magyar Televízió az Eurovíziós Dalfesztivál nyilvános pályázatára beérkező művek közül Zentai Márk dalának kizárását követően bejelentette, hogy Tompos Kátya a Valami Amerika 2. főcímdalával, a Magányos csónakkal fogja képviselni Magyarországot Moszkvában. Az énekesnő azonban a kiválasztását követően nyilatkozatot adott, miszerint vissza kell utasítania a dalfesztiválon való szereplést a színházi elfoglaltságai miatt.

Énekes szerepei különösen figyelemreméltóak

Fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013 novemberében Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze.

Tompos Kátya személyes kedvence volt Jacques Brel, akitől nagyon szerette a La Valse à mille temps című dalt, az Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével ő maga is előadta. A videó 2019-ben készült a Művészetek Palotájában.

Filmszerepeiben is maradandót alkotott

Tompos Kátya több filmben is játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), Nőm, nejem, csajomban (2012), Coming outban (2013), Valami Amerika 3-ban (2018) vagy például a Most van most című filmben (2019).