Tompos Kátya: "Kíváncsi vagyok, hogy fogok kinézni 50-60 évesen"

Tompos Kátya szinte soha nem beszélt magánéletéről, ahogy ő fogalmazott: "Ez magánügy. Fontos számomra, hogy így is maradjon. Tulajdonképpen abból is kapnak az emberek, csak abban a formában, ahogy rájuk tartozik. A színházon és a zenén keresztül, hisz abban én vagyok benne" - vélekedett.

Tompos Kátya mindig is őrizte a magánéletét

Forrás: Origó/Mudra László

Tompos Kátya: "Érdekelnek az élet egymást követő szakaszai"

Évekkel ezelőtti interjúnkban azonban arról szívesen nyilatkozott, hogy mire vágyik az életben: sokszínű munkára, családra, biztos, meleg otthonra, de semmit nem siettetett.

"Egyelőre még nem foglalkozom a határidőkkel. Szép sorjában mindennek el szokott jönni az ideje az életemben. Most még arra is kíváncsi vagyok, hogy fogok kinézni 50-60 évesen. Érdekelnek az élet egymást követő szakaszai, és jó lenne lélekben megtartani azt a frissességet, ami most van. Azt szeretném, hogy maradjon és bővüljön, hogy gazdagodjak az idő múlásával, és partnerként tudjak tekinteni majd azokra, akik utánam jönnek. Hosszú távon gondolkodom. Az is érdekel, hogy fognak állni a ráncok az arcomon. Felfele görbülnek, mint a mosolyé, vagy lefele. Vajon mi alapján dől el? (...)" - nyilatkozta Tompos Kátya.

"Azt a bizonyos görcsös akarást nem preferálom"

Nem tudom, mi a jobb: ha 30 éves koromra mindennel rendelkezzem, amit a reklámokban, újságokban, tévében tukmálnak rám, vagy ha szépen végigjárom a nekem kiszabott személyes utat, lehetőségeket. Ha ezt veszem alapul, akkor általában nagyon jó reggel felébredni. Azt a bizonyos görcsös akarást nem preferálom"

Kátya halálának hírét hivatalos Facebook-oldalán jelentették be pénteken reggel.