Szerette a népszerűséget, de nem szédítette meg a siker. Tompos Kátya egykori interjúnkban arról is beszélt, milyenné vált az élete a Valami Amerika 2-t követően.

Tompos Kátya a Valami Amerika 2-ben

Tompos Kátya: "azt szerettem volna, hogy legyen minden úgy, ahogy addig volt"

"Amikor a Valami Amerika 2-t forgattuk, kérdezték a többiek: na, hogyan fogod kezelni, ha híres leszel? Olyan furcsa kérdésnek hangzott! Azt hittem, viccelnek, hogy ez egy szokásos színházi poén. Nem voltam erre fölkészülve. Aztán jöttek a telefonok, némely ember elkezdett másként közeledni felém. Valaki feltűnik egy mozifilmben, van egy szerepe, és azt hiszik, olyan az életben is. Lehet, hogy egy kicsit beképzeltté is vált… Hirtelen nem tudtam eldönteni, foglalkozzak-e azzal, hogy ezeket a kis méregfogakat kirántsam. Vagy egyszerűen csak viselkedjek úgy, ahogy egyébként is tenném? Éreztem, hogy engem is befolyásol ez a változás, és ez nem volt jó nekem, nem akartam. Azt szerettem volna, hogy legyen minden úgy, ahogy addig volt. Nekem nem kell, hogy fölismerjenek az utcán, elég, ha hagyják, hogy elvégezzem a dolgom. Ugyanakkor persze nagyon jólesik, ha valaki megdicsér. De hogy túlzott mértékben éljek, vagy akár visszaéljek az ismertséggel, az távol áll tőlem. Többre értékelem a világot, az embereket, mint hogy valami fura figura váljon belőlem" - nyilatkozta akkor Kátya.