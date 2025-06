Lehullt a lepel Hollywood üdvöskéjének sötét titkáról: egy viszonyból született gyereke, akiről mindvégig hazudott

Elvis Presley adótitkai csak halála után derültek ki

Elvis Presley felhalmozott adósságot hagyott maga után

Forrás: Getty Images

Elvis Presley, a Rock 'n' Roll királya imádta a fényűzést, de kevesen tudták, hogy hatalmas anyagi gondokkal is küzdött. Halála után nyilvánosságra került, hogy az adóhatóság több millió dolláros adóhátralékot tartott nyilván a nevéhez. Mindez titokban zajlott, miközben Elvis továbbra is luxuskörülmények között élt Gracelandben. A pénzügyi botrány éveken át beárnyékolta hagyatékát, és csak Lisa Marie Presley felnőtté válása után sikerült stabilizálni az örökségét.

Freddie Mercury eltitkolt gyermeke: pletyka vagy valóság?

Freddie Mercury-nak lehetséges, hogy van egy eltitkolt lánya

Forrás: Getty Images

A Queen legendás frontemberéről már életében is rengeteg pletyka keringett — halála után azonban újabb sokkoló részlet derült ki. Egyes források szerint Mercury-nak lehetett egy eltitkolt gyermeke, akinek kilétét soha nem hozták nyilvánosságra. Bár a zenész nyíltan nem vállalt apaságot, 2020 után egy interjúban egy Mary Austinhez közeli ismerős utalt arra, hogy Mary hosszú éveken át egy titkos családot is segített támogatni Freddie kérésére. Hivatalos bizonyíték soha nem látott napvilágot, de a rajongók azóta is találgatják, hogy vajon él-e valahol a világon egy ember, akiben Mercury génjei élnek tovább.

Bruce Lee halála mögött súlyos gyógyszerallergia állt

A harcművészet mesterének valódi halálokát a stúdió eltitkolta

Forrás: Getty Images

A harcművészet mestere és világsztár Bruce Lee halála 1973-ban sokkolta a világot. Hivatalosan agyi ödéma okozta, de csak évekkel később derült ki, hogy valószínűleg egy ritka fájdalomcsillapítóra — az Equagesic nevű szerre — adott allergiás reakció végzett vele. Az információt akkoriban eltitkolták, mert a stúdiók nem akarták, hogy egy „hétköznapi” ok árnyékolja be a legenda misztikus halálát. Ma már tudjuk, hogy halála mögött nem összeesküvés állt, hanem egy elkerülhető, de végzetes gyógyszerallergia.