Ne ijedj meg, de... Tudtad, hogy mire mondtál igent esküvői tanúként?

Esküvői tanúnak lenni elsőre talán csak egy kedves gesztusnak tűnik. Aláírsz, mosolyogsz a fotón, és kész is vagy, igaz? Nos, ha eddig így gondoltad, akkor ideje tisztába tenni, mire is mondtál igent. Tudod egyáltalán, milyen feladatok várnak rád, amikor elvállalod ezt a megtisztelő szerepet? Ne aggódj, nem fogunk megijeszteni – inkább felkészítünk! Sőt, lehet, hogy még élvezni is fogod.

Az esküvői tanú feladatai túlnyúlnak az ifjú pár ünneplésén.

Forrás: Shutterstock

Mutatjuk az esküvői tanú feladatait!

1. Aktív részvétel az esküvőszervezésben – Nem csak dísz vagy

Ha azt hitted, a menyasszonyi tanú feladata csak a nagy napra szól, van egy hírünk: már az esküvőszervezésnél is komoly feladatok várnak rád. Leánybúcsú? Te szervezed! – vagy legalábbis te koordinálod. Kreatív ötletek, logisztika, dekorációs krízisek, ruha- és cipőpróbák? Mindnél ott a helyed! És ki az, aki hajnali háromkor is képes egy ültetési rend miatt Excel-táblát frissíteni? Hát persze, hogy te!

2. Te vagy a menyasszony jobbkeze – Szó szerint is

Telefon? Nálad. Zsebkendő? Nálad. Egy kis idegnyugtató csoki vagy pep-talk a mosdóban? Igen, az is a te reszortod. Egy esküvői tanú sokkal több, mint egy dísz a fotókon, ő az élő túlélőkészlet. Akinek kérdése lenne a nagy napon, tuti, hogy először hozzád fordul. És te mindig tudod a választ. (Vagy legalább úgy teszel.)

3. Stresszkezelő üzemmód indul!

Az esküvő érzelmi hullámvasút, és a tanú dolga, hogy stabilan tartsa a „kocsit”. Ha az ara pánikol, a menyasszonyi tanú feladata nyugodtan, egy mosollyal visszarántani a földre. Egy „minden rendben lesz” mondat tőled sokkal többet jelent, mint hinnéd. Ja, és ha nincs külön gyűrűhordozó, a gyűrűk is nálad landolnak. Ez nem csak cuki, hanem nagyon is fontos feladat!

4. Jogi szempontból is számít, amit csinálsz

Az esküvő nem csak érzelmekről szól, bizony hivatalos része is van. A tanú aláírása nélkül ugyanis nem érvényes a házasságkötés. Legyenek nálad a megfelelő dokumentumok, figyelj az időzítésre, és vedd komolyan – még ha épp remeg is a kezed az izgalomtól.

5. A tanúbeszéd nem kötelező, de emlékezetes lehet

Nem muszáj, de ha felkérnek, hogy mondj pár szót a lagzin, ne pánikolj. Nem kell stand-up show-t tartanod, de néhány jól megválasztott mondattal elérheted, hogy egyszerre törjön ki nevetésben és könnyezésben a násznép. Legyen személyes, rövid, őszinte, és mindig a párra fókuszálj.