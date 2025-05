Az asztrológusok szerint ezeket a dátumokat érdemes elkerülni az esküvőszervezés során

Ki ne szeretné, hogy a nagy nap tervezett dátumán valóban minden csillag a helyén legyen? Az asztrológia nemcsak a személyiségünkről árul el sokat, hanem segíthet abban is, hogy mikor és hogyan érdemes egy esküvőt megtartani. Legyen szó a dátum kiválasztásáról, a témáról vagy akár az érzelmi hangulatról, a bolygók állása meglepően sokat elárulhat. Olvass tovább, és tudd meg, hogyan támogatja az asztrológia az esküvőszervezést és mely dátumokat érdemes elkerülni!

Az asztrológusok szerint egyáltalán nem mindegy, mikorra tűzöd ki az esküvő napját.

Esküvőt tervezel? Ezeket az időpontokat kerüld az asztrológusok szerint!

Az esküvői dátum kiválasztása nemcsak logisztikai kérdés lehet, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. Sokan az asztrológiát is segítségül hívják, hogy a csillagok állása is támogassa a közös élet kezdetét.

A Merkúr retrográd időszakai

Már jól ismert, hogy a Merkúr retrográd kellemetlenségeket okozhat a mindennapi életben és ugyanezt teheti az esküvőddel is. „Hacsak nem szeretnél elkéső vendégeket, eltűnt tárgyakat jobb, ha elkerülöd a Merkúr retrográd időszakát. Ez az asztrológiai időszak ugyanis elég zűrzavaros: ilyenkor a Merkúr úgy tűnik, mintha visszafelé haladna, és ez káoszt hozhat az univerzumban és a te életedbe is. Ráadásul műszaki problémákat is okozhat: például meghibásodhat a hangtechnika, akadozhat a romantikus videótok lejátszása, vagy akár az esküvői helyszín konyhai gépei is bekrepálhatnak.