Újabb legenda távozott az élők sorából, halála felfoghatalan veszteség a világnak

A brit író, akit többek között A Sakál napja, az Odessa-ügyirat vagy A háború kutyái szerzőjeként ismer a világ, pünkösdhétfőn halt meg. Frederick Forsyth életútja egyedülálló: pilótaként kezdte, haditudósítóként folytatta, végül bestselleríróként vált világhírűvé. Halálát ügynöke, Jonathan Lloyd jelentette be.

Meghalt Frederick Forsyth

Pünkösdhétfőn, rövid betegség után, 86 éves korában elhunyt Frederick Forsyth, a brit thrillerirodalom ikonikus alakja – közölte az író ügynöke, Jonathan Lloyd. Forsyth legismertebb műve A Sakál napja, amelyből 1973-ban Edward Fox főszereplésével készült film, majd 2024-ben újabb adaptáció Eddie Redmayne főszereplésével.

„A világ egyik legnagyobb thrilleríróját gyászoljuk” – áll a Lloyd által kiadott közleményben.

A kiadója, Bill Scott-Kerr szerint Forsyth öröksége örök érvényű: regényei nemcsak meghatározták a műfajt, de még évek múltán is milliókat fognak szórakoztatni. Több mint 75 millió példányt adtak el az általa írt több mint 25 regényből, köztük olyan klasszikusokat.

Frederick Forsyth 1938-ban született az angliai Kent megyében. Mindössze tizenkilenc évesen a Brit Királyi Légierő legfiatalabb pilótája lett, később újságíróként dolgozott. Előbb a Reuters tudósítójaként, majd a BBC-nél is szerepet kapott, és több európai országban is szolgált, kihasználva német, francia és orosz nyelvtudását.

Első regényét, A Sakál napját 1971-ben írta – egy nehéz időszakban. „Csóró voltam, adósságaim voltak, nem volt se lakásom, se autóm, se semmim, és csak arra gondoltam, hogyan tudnék kimászni ebből a gödörből. És valószínűleg a legőrültebb megoldással álltam elő: hogy írjak egy regényt” – nyilatkozta egy interjúban.

A könyv világsiker lett, és megalapozta Forsyth írói karrierjét. Későbbi művei közül kiemelkedik az 1984-es A negyedik záradék, amelynek filmváltozatában Michael Caine és Pierce Brosnan is szerepelt.

Frederick Forsyth életéről dokumentumfilm is készül In My Own Words címmel, amelyet idén mutat be a BBC One.