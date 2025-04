„Ugyanaz a huncutság van a szemében” – Lajos herceg erre a királyi családtagra hasonlít a legjobban

Lajos herceg hetedik születésnapján közzétett új portréja kapcsán érdekes dolgot vetett fel Sarah Vine brit újságíró, a királyi család szakértője: szerinte a kisfiúban visszaköszönnek a néhai Fülöp herceg karakterjegyei. „Ugyanaz a huncutság táncol a szemeiben, ugyanaz a határtalan energia érezhető aurájában” – írta.

Hétvéves lett Lajos herceg: szakértők szerint nagyon hasonlít a néhai Fülöp hercegre

Forrás: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Nagy a hasonlóság Lajos herceg és néhai dédapja között

Lajos herceg új portréja több szempontból is beszédes. Megjelenésében sokan a Middleton-nagypapát vélik felfedezni, ugyanakkor az arckifejezése, tekintete és kisugárzása olyan, mint dédapjáé, Fülöp edinburghi hercegé. A publicista szerint már most kirajzolódik, milyen férfivá válhat Lajos. Ugyanakkor hozzáteszi: a kisfiún az is világosan látszik, hogy szeretetteli, gondtalan környezetben nevelkedik. „Ahogy bátran a kamerába néz, az az érzésünk, hogy ez a gyermek csak a szeretetet és a boldogságot ismeri.”