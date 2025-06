Nyomon lehetnek a hatóságok: Madeleine McCann után újabb keresőakció indul

A rendőrségi akcióra a német és portugál hatóságok együttműködésében kerül sor. A keresés központi helyszíne az a terület, amely a korábban Christian Brückner gyanúsítotthoz volt köthető - már 2023-ban is zajlottakitt feltárások, de akkor eredmény nélkül. A mostani művelet célja kifejezetten Madeleine McCann holttestének felkutatása.

Újabb kutatások indultak Madeleine McCann holtteste után

A rendőrség ismét keresi Madeleine McCann holttestét

A német rendőrség hivatalos kérésére a portugál hatóságok újabb nyomozási műveletet indítanak, amelynek helyszíne Praia da Luz és a fő gyanúsított, Christian Brückner egykori tartózkodási helye közötti terület lesz. Ez lesz az első nagyobb szabású portugáliai kutatás a 2023-as, Arade-gáton zajló keresés óta. Akkor Brückner birtokán is keresték az eltűnt kislányt, de semmit sem találtak. Előtte, 2014-ben a brit rendőrség végzett ásatásokat Praia da Luz környékén, kutyák és talajradar segítségével. Olyan elmélet mentén dolgoztak, miszerint Madeleine egy betörés során vesztette életét, és a holttestét a közelben rejtették el. Ez a feltételezés azonban nem nyert megerősítést.

Brückner továbbra is börtönben, a hatóságok nem adják fel

A jelenlegi művelet, amely várhatóan három napig tart majd, kizárólag a szárazföldre korlátozódik. Egy portugál forrás szerint az akció célja egyértelmű: „A fő cél az, hogy Madeleine McCann holttestét megtalálják.” A keresést megelőzően előkészítő munkálatokra is sor kerülhet, ezek már a rendőrségi jelenlét előtt megkezdődhetnek.

A házkutatási akciót a portugál igazságügyi hatóságok hivatalosan is jóváhagyták. A nyomozás gyanúsítottja továbbra is Christian Brückner. A 48 éves férfit korábban pedofil bűncselekményekkel is megvádolták, és a beszámolók szerint újabb szabálysértéseket követett el a börtön falai között, ezért várhatóan nem szabadulhat idén szeptemberben.

A portugál, német és brit hatóságok több mint másfél évtizede próbálnak választ találni arra, mi történt 2007. május 3-án a Praia da Luz-i üdülőhelyen eltűnt hároméves kislánnyal. Az akció a szülők számára újabb reménysugár lehet, hogy végre megtudják, mi történt a gyermekükkel.