Szétkapták a Coldplay-botrány szereplőit a mémgyárosok: íme, a 10 legjobb alkotás Andy Byron lebukásáról

A Coldplay-koncert egy estére globális válóper-szimulátorrá változott, és a netes kreativitás ezt kíméletlenül ki is használta. De amíg Andy Byron karrierje darabokra hullott, a mémek boldogan élnek tovább – profilképek, kommentek és TikTok-videók formájában. Ez az internet bosszúja: egyszer csókolsz a rossz emberrel, és örökre bekerülsz a digitális panoptikumba.

A Coldplay-botrány mindenkit megihletett: egyes TV-k már parodizálják is a hűtlen párost.

Forrás: X / Jason Martinez

Beindult a Coldplay-mémgyár

Bár maga a Coldplay-botrány lassan lecseng – a vezérigazgató lemondott, a HR-es eltűnt, a feleség törölte magát mindenhonnan, és valószínűleg Chris Martin is megbánta, hogy valaha is megtanult zongorázni – a mémek még csak most kezdenek igazán élni. Mert míg egy karrier egy koncert alatt véget érhet, egy igazán jó mém örök. Ezért most, hogy leülepedett a botrány (és talán a válóper is beindult), itt az ideje, hogy összeszedjük az internet legzseniálisabb reakcióit – képek, kommentek, és annyi pofátlan kreativitás, amit egy HR-es sem tudna szabályzatba foglalni.

Kattints a képre a Coldplay-botrányból született mémekért!