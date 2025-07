Jennifer Lopez közös képet készített egy magyar tévésztárral - Fotó!

Először lépett fel Magyarországon a világhírű énekesnő Jennifer Lopez. A vasárnap esti buli az MWM Dome-ban még a vártnál is nagyobbat robbant, telt házzal, és hibátlan hangulattal köszöntötte a magyarokat J-Lo. Akik személyesen élték át a koncertet, biztos, hogy nem felejtik el jó ideig a fergeteges élményt. A fellépés után a VIP vendégeknek még arra is lehetősége volt, hogy közösen töltsenek egy kis időt az énekesnővel, így pedig több magyar híresség is megjelent a backstage-ben.

Jennifer Lopez a koncertje után magyar hírességekkel fotózkodott

Forrás: Getty Image

Jennifer Lopez Köllő Babettel pózolt a koncert után

A magyar zsűritag büszkén osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy vasárnap este személyesen találkozhatott J-Lo-val, és az énekesnő még abban is benne volt, hogy közös képet készítsenek egymással.

Még mindig alig hiszem el… Találkoztam Jennifer Lopezzel! Megtiszteltetés volt egy ilyen ikonikus nővel személyesen találkozni,kezet fogni,beszélni. Jennifer nemcsak tehetséges és gyönyörű, de olyan kisugárzása van, ami teljesen magával ragadó. Ő valóban élő bizonyítéka annak, hogy a kor csak egy szám – karizma, erő és stílus nem ismer határokat. Varázslatos egyéniség, inspiráló találkozás.

- írta a közös képhez Köllő Babett.