Ne csak álmodozz róla: most fillérekért nyaralhatsz Görögországban vagy Mallorcán

Az előfoglalási időszak lezárultával az IBUSZ új lendületet vett: heti 18 charterjárattal és több ezer előre lekötött szálláshellyel indítja útnak a nyaralni vágyókat. A legkeresettebb úti cél továbbra is Görögország, ahol Zakynthos, Kréta és Korfu szinte már megteltek. A júniusi kánikula hatására a foglalások száma is megugrott, a last minute ajánlatok pedig gyorsan fogynak – így aki idén is a tengerparton pihenne, annak nem érdemes sokáig halogatnia a döntést. Az úti cél és szállás gondos kiválasztása mellett a tudatos utazók már most gondoskodhatnak a zökkenőmentes nyaralásról: utasbiztosítással és kedvező árfolyamon váltott valutával készülhetnek fel a pihenésre.

Bővült az IBUSZ kínálata: ezek a legnépszerűbb nyaralóhelyek

Görögország mellett a török riviéra all inclusive szolgáltatásokat kínáló, magas színvonalú szállodái továbbra is népszerűek. Idén bővült a szálláskínálat, így már pénztárcabarát opciók is elérhetők a minőségi pihenéshez. Spanyolország ugyancsak dobogós a keresletben: főként Costa Brava, Costa Dorada és Mallorca üdülőövezetei vonzzák az utazókat. Az IBUSZ kínálatában a legnépszerűbb nyaralások mellett akciós városlátogatások és körutazások is szerepelnek – most különösen kedvező, last minute árakon. A legkapósabb helyek most már gyorsan betelnek, így érdemes mielőbb foglalni.

Az IBUSZ irodáiban az utazáshoz szükséges valutaváltás is azonnal, kedvező árfolyamon intézhető, így az utasok minden fontos teendőt egy helyen, kényelmesen és biztonságosan elvégezhetnek.

„Sokan még mindig úgy gondolják, hogy elegendő egy bankkártyával útnak indulni, pedig a külföldi tapasztalatok mást mutatnak. Sok helyen – piacokon, strandokon, nyilvános mosdókban vagy kisebb vendéglátóhelyeken – továbbra is csak készpénzt fogadnak el. Ezért javasoljuk, hogy minden utazó már indulás előtt váltson elegendő mennyiségű helyi valutát” – nyilatkozta Termes Nóra, hálózati és marketing igazgató.

A bankkártyás fizetéseket gyakran rejtett díjak és árfolyamkülönbségek terhelik, emellett a kártyalopás is komoly kellemetlenségeket okozhat. Ezzel szemben az előre váltott készpénz kiszámíthatóbb, és segíti a költségek tudatosabb kezelését. A gondos tervezés része az utasbiztosítás is – különösen az útlemondási biztosítás, amely védelmet nyújt váratlan helyzetek (pl. betegség vagy baleset) esetén, amikor az utazás meghiúsul, de a lefoglalt szolgáltatások (repülőjegy, szállás) nem mondhatók le díjmentesen.