Kiderült: ennyi pénz kell ahhoz, hogy igazán boldog légy – Meg fogsz lepődni az összegen

„Azok, akik azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, nem tudják hol kell vásárolni” – mondta Coco Chanel és milyen igaza volt, nemde? Csakhogy a képlet nem ilyen egyszerű. Most ugyanis kutatás bizonyítja, hogy a pénzzel megszerzett boldogságunknak tényleg van egy felső határa. Azaz, ha megszerezzük ezt a bizonyos mennyiségű pénzt, akkor már elértük a boldogságot. Most azt is elárulták, mi ez az összeg, ami ha ott van a számládon, már biztosan elég pénzed van ahhoz, hogy boldog legyél.

Kiderült mennyi pénzre van szükségünk a boldogsághoz

Forrás: Shutterstock

Ez a pénzösszeg a boldogságunk ára

A boldogság mindenkinek mást jelent. Van, akit a szerelem és a szenvedély boldogít, mást a családja, az otthona, megint más a munkában és a pénzben leli boldogságát. Na persze mindezek nem zárják ki egymást, hiszen mi lehetne annál jobb, mint a szerelmeddel alkotott közös családodat nézni a villátok udvarán, miközben tele van a bankszámlátok és még szuper karrieretek is van? Bárcsak az élet is ilyen egyszerű lenne, mint ezt elképzelni. Bár sokan azt mondják, hogy a pénz nem boldogít, azért valljuk be, hogy nagyban közre játszik abban, hogy mennyire van boldog, kiegyensúlyozott életünk. Ha más nem is, erre kiváló példa az, hogy milyen vidáman kelünk fel, ha tudjuk, hogy aznap csilingel a telefonunk és megérkezik a fizetésünk. Nemrég a pénz és a boldogság kapcsolatát kutatók is megvizsgálták, akik kiderítették, pontosan mi az az összeg, amit ha megszerzünk, akkor elérjük boldogságunk csúcsát.

Daniel Kahneman kutató és princetoni kollégája, Angus Deaton 2023-ban úgy döntött, hogy megvizsgálja mi az az összeg, amit elérve elérjük a boldogságot. Azaz mi a boldogságunk ára. Az összeg pedig bármilyen meglepő is, nem csillagászati: 100 ezer dollár, azaz kicsivel több mint 35 millió forint.

– írta meg a YourTango. A kutatók ezt azzal bizonyították, hogy megvizsgálták, hogyan reagálnak a pénz növekedésére a különböző társadalmi csoportok.

A szegényebb csoport esetében a boldogság a jövedelemmel együtt emelkedik 35 millió forintig, majd miután ezt elérte, a jövedelem gyarapodásával nem mutat további növekedést a boldogság. A jólét középső tartományában lévők számára a boldogság lineárisan növekszik a jövedelemmel, a leggazdagabb csoport esetében pedig a boldogság tovább nő, akkor is ha már rég elérték a bűvös 35 millió forintot is, náluk a határ a csillagos ég.

Ez tehát azt jelenti, hogy az, aki eleve boldogan és gazdagon indul neki a pénzgyűjtésnek, annak a boldogsága nem torpan meg 35 milliónál, hanem tovább növekszik és az egyre nagyobb gazdagságtól csak egyre boldogabb lesz. Míg a szegényebb, boldogtalanabb ember hiába is gyűjt össze 35 milliónál többet, a boldogság ez után már nem növekszik. Legalábbis a kutatás szerint. De ne felejtsük el, hogy a boldogság sok minden függvénye. Nemcsak a pénzen múlik, de azon is melyik országban élünk, ott milyenek a lehetőségeink, van-e tiszta víz, élelmiszer, hozzáférünk-e orvosi ellátáshoz. Ha viszont mindezek birtokában és 35 millió forinttal a zsebünkben még mindig boldogtalanok vagyunk, akkor el kell gondolkodnunk rajta, hogy valami egész más oka van és ennek megoldása nem a pénzben keresendő.