Sokkoló tragédia - Halálra gázolták a Netflix sztárját: az autós segítségnyújtás nélkül továbbhajtott

Sara Burack, a Netflix Million Dollar Beach House című sorozatának ismert szereplője június 19-én reggel halt meg a New York állambeli Hampton Baysben, miután egy jármű elgázolta és a sofőr elhagyta a helyszínt.

Halálos gázolás áldozata lett Sara Burack

Forrás: Shutterstock

Sara Burack nem sokkal a gázolást követően meghalt

A Southamptoni Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint Buracket hajnali 2:45 körül találták meg eszméletlen állapotban a Montauk Highway-n, a Villa Paul Étterem közelében. A kiérkező rendőrök olyan sérüléseket észleltek rajta, amelyek szerint gázolás áldozata lett. A 40 éves nőt a Hampton Bays Önkéntes Mentőszolgálat szállította a Stony Brook Egyetemi Kórházba, ahol Sara Burack később belehalt sérüléseibe.

Sara Burack ingatlanügynök volt, aki luxuskategóriás tengerparti villákkal foglalkozott. 2020-ban vált ismertté, amikor szerepelt a Netflix Million Dollar Beach House című sorozatában.

Letartóztatták a gázolás gyanúsítottját

A hatóságok tájékoztatása szerint egy 32 éves virginiai nőt, Amanda Kemptont tartóztattak le a gázolással összefüggésben. A Southamptoni Rendőrkapitányság közlése szerint Kemptont azzal vádolják, hogy elhagyta a halálos közúti baleset helyszínét. Amennyiben elítélik, négy év szabadságvesztésre is számíthat. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, milyen bizonyítékok alapján azonosították Kemptont gyanúsítottként, továbbra is nyomoznak. A New York Post értesülései szerint a nőt szombaton állítják bíróság elé.