Ez az a 3 dolog, amit CSAK a szinglik tapasztalhatnak meg

A szinglilétnek megvannak a maga fájó, de különleges tanulságai is, amelyeket csak az ért meg igazán, aki maga is megélte. A szinglik nemcsak a lelki magánynak vannak kiszolgáltatva, hanem számtalan marcangoló érzésnek is, amellyel nap mint nap szembe kell nézniük.

A szingliket nemcsak az érinti meg, hogy nincs egy férfi, aki felemeli az állát, ha bánatosan lógatja a fejét. Ennél jóval többről van szó — ez egy olyan állapot, amit át kell élni, hogy valóban meg lehessen érteni. A párkapcsolatokat gyakran idealizálják, miközben a szinglikről rendre megfeledkeznek. Holott a szinglilét mély tapasztalásokkal ajándékozza meg az embert. Minden egyszerre jelen van benne: a mélység, a fájdalom… és néha a felszabadulás is. Vannak dolgok, amelyeket csak az ért igazán, aki egyedül van ebben a nagy világban.

Forrás: Shutterstock 3 dolog, amit csak a szinglik értenek igazán 1. Az érzelmi magány valósága – „Kihez szaladjak, ha bármi történik velem?” A párkapcsolatban élők talán soha nem néztek szembe azzal az érzéssel, amikor tényleg nincs senki, akinek csak annyit mondhatnál: „rosszul vagyok”. Ha egy egyedülálló lázasan fekszik otthon, nincs, aki teát főzzön neki vagy ellássa, amíg gyengélkedik. Ha váratlan rosszullét éri az utcán, nincs egy biztos kéz, amibe reflexből belekapaszkodhatna segítséget remélve. És van úgy, hogy egy ember lelkileg szorongató napon megy keresztül — és csak annyira vágyik, hogy kisírja magát valaki vállán, miközben egy szeretetteljes hang halkan azt suttogja: „minden rendben lesz, ne félj.” De a legszebb ebben az egészben mégis az, hogy aki ebből feláll, az erősebb lesz. Nem fogja megkérdőjelezni a képességeit, nem mérgezi magát kételyekkel — hanem megtanul hinni önmagában. 2. A mély önismeret fájdalmas, de felszabadító folyamata A szinglilét nem hagyja, hogy elbújj mások elvárásai mögé. Nem tudsz semmit megúszni, nem rejtheted el a gyengeségeidet egy kapcsolat árnyékában. Egyedül vagy a gondolataiddal, és nincs, aki a kezed alá adná a válaszokat. Ilyenkor óhatatlanul is végiggondolod az életed, a múltat, és azt, mit is szeretnél elérni a jövőben. A céljaid sokkal tisztábban kirajzolódnak előtted, mert magadra figyelsz. Nincs, aki elterelje a fókuszod, nincs, aki beleszóljon. Ez az állapot a legkiválóbb tanulópálya ahhoz, hogy megtudd, valójában milyen is vagy te. A szinglik gyakran sokkal jobban ismerik magukat, mint azok, akik egyik kapcsolatból a másikba sodródnak — mert ők nem menekülnek. Megtanulnak együtt élni a saját árnyékaikkal. 3. A teljes szabadság íze – ami egyszerre édes és kegyetlen A szingliknek teljesen természetes, hogy ha hazaérnek, nincs, aki rájuk förmedne, amiért túl sokáig maradtak ki a barátnőikkel. Ez valódi szabadság. Nem kell alkalmazkodni, nem kell kompromisszumokat keresni csak azért, hogy elkerülj egy vitát. A döntéseidet senki nem bírálja felül — mind a tiéd. A bőröndödet egyedül cipeled végig az élet állomásain, és senki nem kapja ki a kezedből — egyedül viszed, minden kincsedet magaddal. De ez a szabadság néha kimondhatatlanul kegyetlen is. Mert amikor valami igazán jó és nagy dolog történik veled, nincs, akivel elsőként megoszd. És amikor borzalmas esemény történik… akkor sincs. A legfájóbb pont talán mégis az, hogy senki nem fogja meg a kezedet, ha eltévedsz.