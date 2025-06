Veszekedés nyaralás alatt: ezek a dolgok teszik tönkre a pihenést a pároddal

Vitába bonyolódni, haragban lenni a párunkkal sosem jó, de a veszekedés nyaralás alatt a lehető legkellemetlenebb, ami történhet. A kutatók szerint számos oka van az összetűzéseknek azokon a napokon, amikor éppen a legjobban kellene éreznünk magunkat.

Veszekedés nyaralás alatt: gyakoribb, mint hinnéd

Az ElitePartner 2025-ös reprezentatív kutatása szerint tíz német párból nyolc legalább egyszer évente együtt nyaral. Míg a 60 év feletti párok 19 százaléka évente kevesebb mint egyszer, 8 százaléka pedig egyáltalán nem utazik együtt, addig a 30 év alattiaknál az évente pontosan egyszer utazók aránya 49 százalék.

A fiatalabb pároknál a nyaralások emocionális jelentősége is kiemelkedő: az utazást 67 százalékuk élte meg kötődést erősítő élményként, míg 71 százalékuk mély beszélgetéseket is folytatott párjával a közös jövőről, ez utóbbi azonban nem mindig zökkenőmentes.

A különböző elképzelések ütköztetése például gyakran torkollik vitába: a veszekedés a nyaralás alatt azonban nem csak a fiatalokat, az idősebbeket is érinti.

A nőket felőrlik a szervezéssel kapcsolatos teendők

A közösen töltött szabadság nem mentes a feszültségtől

Bár a nyaralás sok esetben pozitívan hat a párkapcsolatokra – 58 százalék szerint erősíti a kapcsolatot, 64 százalékuk szerint javítja a kommunikációt –, a kutatás rávilágít arra is, hogy a közösen töltött szabadság nem mentes a feszültségtől. A válaszadók 18 százaléka számolt be arról, hogy a nyaralás során időnként hiányzik számára a saját tér, az egyedüllét, a fiatal nők 33–35 százaléka pedig stresszesnek tartja a szervezéssel járó terheket. A szexuális élet elvárásai is gyakran okoznak csalódást: minden ötödik férfi (22 százalék), különösen a 39 év alattiak (28 százalék) több intimitásra számított a nyaralás során. Ezzel szemben a nők 11 százaléka panaszkodott a szex és közelség hiányára.

Sok pár számára a nyaralás pozitív hatással van a kapcsolatuk minőségére és a köztük lévő kötelékre (…) Ugyanakkor az intenzív közelség nagyítóként is működhet, amely megmutatja a hétköznapok során nem látható párkapcsolati problémákat is

– vélekedik Lisa Fischbach, az ElitePartner pszichológusa.