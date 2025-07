Kapu Tibor visszatérése: ezekkel a szavakkal köszönti majd az édesanyja a magyar űrhajóst

Kapu Tibor édesanyja, édesapja és húga Floridában várják majd a magyar kutatóűrhajóst, miután az Ax-4 misszió végeztével a Dragon űrkapszula sikeresen landol a Csendes-óceánon. Kapu Tibor visszatérésének első állomása Houston lesz, onnan pedig néhány órával később Tibor megérkezik Floridába, ugyanabba a városba, ahonnan 2025. június 25-én, magyar idő szerint reggel 8 óra 31 perckor elindult a világűrbe.

A család a felbocsátás előtt - Kapu Tibor visszatérésekor a szülők ugyanúgy izgulnak

Kapu Tibor visszatérése: az édesanyja ugyanazt érzi, mint a felbocsátásnál

Az édesanya, Kapu Tiborné elmondta: „Az anyai szív mindig és folyamatosan aggódik a gyermekéért. Most ugyanazt a büszkeséget, feszült várakozást, izgalmat és főként aggodalmat érzem, mint amikor a küldetés elkezdődött.” A tervek szerint az első mondata, amivel fiát köszönti, így hangzik majd: „Nagyon szeretlek, kisfiam.” Hozzátette, valószínűleg ezután elmondja neki azt is, mennyire örül, hogy visszatért, és hogy mennyire büszke rá.

A leszállás után körülbelül 16–17 óra telik majd el, mire Kapu Tibor ismét találkozhat szeretteivel. „A legfontosabb, hogy minden tökéletesen rendben legyen” – hangsúlyozta az édesanya, aki most először beszélt arról is, milyen nehéz volt megélni a többszöri halasztást. „Nem volt könnyű az az egy hónap, idegőrlő volt a várakozás, de azt is tudtuk, ha ez kell ahhoz, hogy a legnagyobb biztonságban induljon el a küldetés, akkor megérte. Problémamentes volt a start és a dokkolás is.”

A felbocsátás előtti utolsó beszélgetést meghatódva idézte fel Kapu Tibor édesanyja.

„Anyuci, jól vagy? Ez volt az első kérdése, és pontosan tudtam, tisztában van azzal, mennyire aggódom, de erről egy szót sem szóltam. Nem akartam beárnyékolni az eddigi életének legfontosabb pillanatát. Aztán ő mondott köszönetet a szeretetért, a támogatásért, hogy mindig, minden helyzetben mellette álltunk, segítettük, biztattuk, hogy végigkísértük az életét. De hát a családnak ez a feladata" – mondta Ildikó a szon.hu-nak.

A család a kilövést a Kennedy Űrközpont teraszáról nézte végig, együtt élték át azt a pillanatot, amikor Tibor valóra váltotta régi álmát. Az édesanya szerint fiuk a HUNOR – Magyar Űrhajós Program kiválasztási szakaszától kezdve mindent annak rendelt alá, hogy ő lehessen a második magyar űrhajós, és ő végezhesse el a magyar tudományos kutatásokat az ISS fedélzetén.