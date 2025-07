Élőben követheted, ahogy Kapu Tibor hazatér az űrből: kiderült, mikor indulhatnak

Mint ismert, június 25-én reggel – helyi idő szerint – vette kezdetét az Axiom Mission 4 nevű űrküldetés, melyben Kapu Tibor űrhajós részt vett, több mint két hetet tölthetett el a Nemzetközi Űrállomáson. A SpaceX Dragon kapszulája június 26-án, kora délután dokkolt, majd rövidesen a négy űrhajós is beléphetett az állomás fedélzetére.

Kapu Tibor űrhajós, háttrében a Föld

Forrás: Facebook / HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor űrhajós visszatérése a Földre: élőben követheted az eseményeket

A küldetés során Kapu Tibor több mint harminc tudományos kísérletet hajtott végre, és különösen aktív volt a közösségi oldalain is. Már az első napokban megosztott egy látványos felvételt a világűrből, a Balatonról. Később több élő bejelentkezése is volt, beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, és középiskolások kérdéseire is válaszolt. Hazaindulása előtt még üzent a magyaroknak.

Az eredeti tervek szerint a misszió két hétig tartott volna, ám végül csaknem három hét után indulnak vissza a Földre. A Nemzetközi Űrállomást magyar idő szerint július 14-én 13:05-kor hagyják el, a visszatérés folyamata pedig élőben követhető itt: