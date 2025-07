Több mint 13 ezren indulnak – a Lidl idén is a Balaton-átúszás mögött áll

A 43. Lidl Balaton-átúszás iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb: már négy héttel a rajt előtt teltházas lett mindhárom táv - a 5,2 kilométeres klasszikus távra, a 2,6 kilométeres féltávra és a SUP-os átkelésre is. Összesen 12 ezer úszó és közel ezer SUP-os vállalkozott idén arra, hogy teljesíti az általa választott kihívást.

Balaton-átúszás: közösségi élmény és egészségközpontú szemlélet

A Lidl 2017 óta áll a rendezvény mögött névadó támogatóként. Azóta 66 736 induló vágott neki a távnak – ha egyszerre úsztak volna, több mint 25 focipályányi vízfelületet borítottak volna be. Az összesen leúszott 347 027 kilométer annyit jelent, mintha 1692-szer körbetekerték volna a Balatont. Eközben a résztvevők összesen több mint 120 millió kalóriát égettek el, ami körülbelül 200 ezer sajtos-tejfölös lángos ledolgozásának felel meg.

Az esemény nemtől és kortól függetlenül szinte mindenkit megszólít. Idén a legidősebb induló 84 éves, de 10–12 éves gyerekek is részt vesznek a versenyen, szülői felügyelettel. A tavalyi évben 52 különböző országból érkeztek résztvevők, a külföldi indulók száma meghaladta a 600 főt.

A Lidl nemcsak támogat, aktívan jelen is van az eseményen

A rendezvény helyszínén idén is számos játékos, edukációs programmal készül a Lidl Magyarország. A vállalat célja, hogy a mozgás és az egészséges táplálkozás ne csak elméleti síkon legyne velünk, hanem valódi, élményszerű tapasztalat legyen minden korosztály számára. A látogatók idén is különféle aktivitásokba kapcsolódhatnak be.

