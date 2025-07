„Hey, Hey!”: így kúszik a bőrünk alá a Netflix idei nagy dobása, a Szirének – Kritika

Devon karakterével tud a néző a legjobban azonosulni, aki kívülről nézi a luxusba csomagolt fájdalmat a szigeten

Forrás: Entertainment Pictures

Szirének: tényleg mindenkinél jobban ismer a lánytestvéred?

A sorozat lépésről lépésre boncolgatja Michaela és Simone, illetve a testvérpár kapcsolatát, majd megjelenik Michaela férje is, akit a legendás Kevin Bacon alakít. A történet felvet több gyilkossági szálat is, amit gond nélkül ki is néznénk bármelyik karakterből, hiszen, ahogy Michalea, úgy a lányok is drogként hatnak a körülöttük lévő férfiakra.

Mindezt megfejeli a pszichotriller egy vallási vonallal is, ami Michaela alapítványát valóságos szektaként mutatja be. A különös társaság úgy követi mindenben a rejtélyes főnökasszonyt, mintha valóban énekelne a fülükbe a szirtről, akár egy igazi szirén.

A kapcsolatok már olyan kuszák a végére, hogy meg sem lepődünk rajta, amikor Mr. Kell megcsókolja Simone-t. A megcsalás kiderül, így Simone álomvilága összedől. Az eddig biztonságot nyújtó szirtház kiveti magából és visszataszítja a vidéki kisvárosba, demens apja mellé, akiről kiderül, hogy édesanyjuk halála után elhanyagolta, nem etette, nem fürdette Simone-t, így a lány egy időre nevelőszülőkhöz is került. A történet fordulópontja ott jön el, amikor Simone felfogja, hogy a múlt ismét a jelene lesz és ha nem menekül el, akkor vissza kell térnie apja mellé. Így hát futni kezd. Fut az életéért, a szabadságáért, a szeretetért és elismerésért, amiért megküzdött.

Egészen a fináléig fut, amiben az őt kirúgó Michaelát úgy váltja le főnökasszonyi szerepéből, mint ahogy azt az asszony tette Mr. Kell előző feleségével. A történet itt már teljesen összezavarja a nézőt és tátott szájjal nézzük, ahogy Mr. Kell kézen fogva bevezeti Simone-t a társaságba, mint az új Michaelát. És ezzel ott, abban a különös világban nincs is semmi gond. Csak Devon nézi kívülről az eseményeket velünk együtt, aki nem érti, ki lett a húgából.

A Szirének sorozat kiválóan megmutatja, hogy ugyanazon gyermekkort, milyen különbözően tud megélni két testvér. Míg az egyikük ápolja az apját, addig a másik menekül előle. Rávilágít, hogy az anyahiány milyen tátongó seb az ember lelkén és milyen kétségbeesetten próbáljuk azt betömni, bármi áron. A végére pedig mind Michaelákká válunk, aki száműzve száll fel a kompra, ami kiviszi a valóságba, hiszen lecserélték. Egy fiatalabbra, egy szebbre, egy új szirénre, aki újabb hajósokat vonzz majd a szirthez. Mert a hatalom megrészegít, pláne, ha azzal akarjuk gyógyítani gyermekkori traumáinkat. A sorozat mélyre megy, a hangulatot és a szereplőgárdát is nagyon eltalálták, így aki szereti a thrillereket, annak kötelező a sorozat. Kritikaként azonban felhozható, hogy a klasszikus thrillerekhez képest kevesebb csavart tartalmaz a történet. Ez inkább egy belső utazás, amire megéri jegyet váltani, ha valaki mélyre akar menni önmagában és szereti, ha rázza a hideg a karakterektől.

Értékelés: 10/8