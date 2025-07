Egy 32 éves férfi Excel-táblázatot vezetett a randikról, egy hónap után benyújtotta a számlát

Biztos te is ismered azt az izgalmas időszakot, amikor még csak ismerkedsz valakivel, és minden randevú egy újabb fejezet a leendő párkapcsolat történetében. Ám mi történik, ha a romantika helyett a férfi egyszer csak arra kér, hogy térítsd meg a randik, általa kifizetett étel, ital és Uber-költségeit? Ehhez pedig még egy precíz Excel-táblázatot is elküld. Egy 23 éves amerikai nő pontosan ezt élte át.

Amikor megkapta az üzenetet, benne a táblázattal, a nő egyszerűen nem is tudta, hogy reagáljon.

Forrás: Shutterstock

Egy hónapnyi randi után jött a számlázás

A fiatal nő a Redditen mesélte el, hogy 32 éves randipartnere az elejétől kezdve nagyon kitartó volt: rendszeresen írt neki, közös programokat szervezett - strandoltak Floridában, éttermekbe és bárokba jártak -, sőt, még az Uber-t is ő fizette oda-vissza. Legalább heti négy alkalommal találkoztak, és minden arra utalt, hogy a férfi komoly párkapcsolatban gondolkodik.

Ám egy hónap után az úriember váratlanul elküldött egy Excel-táblázatot, amelyben részletezte az összes randevú költségét, és kérte, térítse meg neki az általa kifizetett összegeket. A nő teljesen ledöbbent, és megkérdezte a netes közösséget, vajon túlreagálja-e a dolgot.

A férfi nagyon pontos táblázatot vezetett a randikról.

Forrás: Reddit / mail online

Tranzakció vagy romantika?

A nő azt is elmondta, hogy bár a férfi kezdeményezte a legtöbb programot, ő is többször fizetett vacsorákat és italokat, de sosem számolta össze vagy kérte vissza a pénzt. Az Excel-táblázat azonban furcsán formálisnak, tranzakcionálisnak hatott. Ami pedig még zavaróbb volt: a férfi a számla kiállítása után is ragaszkodott hozzá, hogy folytassák a randevúzást.

A netes kommentelők többsége egyértelműen elítélte a férfi viselkedését, és arra biztatták a nőt, hogy lépjen tovább, mert ez a fajta „számlázós” hozzáállás a kapcsolat későbbi, komolyabb szakaszaiban még nagyobb problémákhoz vezethet.

Ki fizet a randin?

A párkapcsolat elején sokak számára kényes kérdés, hogy ki fizet a randevún. Egyesek szerint a legjobb, ha mindenki a saját költségeit állja, így elkerülhető a félreértés és a „ki fizet többet” vita. Mások a felesben fizetést tartják korrektnek, míg akadnak, akik úgy gondolják, hogy az vállalja a költségeket, aki a randit kezdeményezi. Sok nő és férfi azonban egyértelműen azon az állásponton van, hogy az ismerkedési fázisban a férfi fizeti a randikat. Talán az is lehet egy jó köztes megoldás – főként, ha az egyik fél jóval többel tud gazdálkodni –, ha egyikőtök állja például az ebédet, a másik pedig utána a kávét vagy a desszertet.

Ugyanakkor az is alapvető, hogy soha ne menj el egy olyan programra, amelyre nem futja a keretedből, arra apellálva, hogy a másik majd fizet helyetted. Kedvesen jelezheted, ha számodra a jacht bérlése vagy a 4 Michelin-csillagos étterem költsége megterhelő lenne. A reakciója is egy jó szűrő lehet, hiszen olyan társat keresel, aki megért téged, és nem akar kellemetlen helyzetekbe sodorni.

Mivel mindenki másként áll a pénzhez, az a legtisztább, ha már előre letisztázzátok, ki hogyan látja ezt a kérdést. Ha előre megbeszélitek, hogyan osztjátok meg a kiadásokat, sok kellemetlenségtől kímélheted meg magad. Egy jól működő párkapcsolatban a pénzügyi kérdések nem lehetnek olyanok, mint egy Excel-táblázat. Jobb a kölcsönös tisztelet és megértés alapjaira építkezni, hiszen nem egy vállalkozást, hanem egy szerelmi kapcsolatot szeretnétek együtt elindítani.