Ki fizet az első randin? A randi dilemma, ami minden kapcsolatot próbára tesz! – Megkérdeztük mindkét nemet

Egy jól sikerült első randi végén vagytok, kéritek a számlát és eljön az a pillanat, amikor a pincér leteszi az asztalra azt a fránya papírcetlit, és hirtelen egy pár pillanatra megfagy a levegő. Ekkor ugyanis nemcsak a pénztárca vastagsága, de mindkét nem értékrendje is a mérlegre kerül. A „Ki fizet?” kérdése nem pusztán annyit jelent, hogy kinek a kártyájáról fog levonódni az aznap esti fogyasztás végösszege! Ez a kérdés már sok ígéretesnek induló románcot azelőtt félbeszakított, hogy elkezdődött volna. De mi is van ennek a hátterében? Az illem, az értékrend vagy csak szocializáció kérdése, hogy ki fizeti az első randit? Mennyire függ attól, hogy milyen partnert keresünk? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Ki fizeti a számlát a randi végén?

Ki fizeti a számlát a szingli férfiak szerint?

Péter (45): „Számomra ez nem kérdés. A férfi fizet, ez a minimum. A neveltetésem is ezt diktálja, és szerintem ez egyfajta lovagiasság is. A számomra ideális nő értékeli ezt a figyelmességet, de nem veszi magától értetődőnek. Egy olyan társat keresek, aki a hagyományos értékeket képviseli, amiről gondoskodhatok és aki mellett biztonságban érzem magam. Persze örülök, ha a kiszemeltem is felajánlja, hogy beszáll, de nem szoktam engedni neki.”

Gergő (32): „Szerintem abszolút egyenlőnek kell lennie. Miért lenne ez az én feladatom? Csak azért mert férfi vagyok? Én azt tartom korrektnek, ha felezzük a számlát, vagy felváltva fizetünk. Az ideális párommal egyenrangúak vagyunk minden tekintetben, és ez a pénzügyekre is vonatkozik. Együtt fejlődünk, segítjük egymást, szóval mindenképpen úgy fair, ha osztozunk a költségeken. Szeretem, ha egy nő önálló, tudja, mit akar, és nem várja el, hogy én oldjak meg mindent helyette. Egyáltalán nem zavar, ha ezt már az első randin letisztázzuk. Az én ideális társam egy nyitott, intelligens nő, akivel szabadon és elvárások nélkül beszélhetünk mindenről, beleértve a pénzügyeket is.”

Dávid (28): „Szerintem teljesen mindegy, ki fizet, a lényeg a szándék és a gesztus. Lehet, hogy az első alkalommal én állom, de utána teljesen természetesnek tartom, ha a nő is felajánlja, vagy éppen ő hív meg legközelebb. Számomra egy párkapcsolatban fontos partnerség és a rugalmasság, illetve a kölcsönös tisztelet. Olyan nőt keresek, aki nem ragaszkodik a sztereotípiákhoz, aki független, önazonos, és aki bátran felvállalja magát.”