333 éve haltak meg a salemi boszrokányok: így kezdődött a véres történetük

A Kolumbusz előtti indián kultúrák emberáldozatát sokan a civilizálatlanság jelének tartották. De mi van akkor, ha az európai ember civilizáltsága is egy maszk csupán, mely illedelmesen eltakarja valós, velejéig romlott természetét? Amikor 1692. július 19-én kivégezték a Salemi boszorkányok vádlottjait, lehullt a kulturáltság maszkja, feltárva az emberi psziché legsötétebb bugyrait. Vajon mi vezetett a hírhedt boszorkányüldözéshez?

333 éve volt a salemi boszorkányok pere.

A Salemi boszorkányperek előzménye

Noha Amerikáról ma sokaknak az „Amerikai álom” ugrik be, az első telepeseknek még keservesen meg kellett küzdeni a fennmaradásért. A Salemi boszorkányperek előtt bő hetven évvel alakult ki az első állandó kolónia az Újvilágban, de még a következő generációk is keservesen megküzdöttek a járványokkal, rossz terméssel. Mivel a 15-18. században volt a boszorkányüldözések zenitje, a babonákat a gyarmatosítók is terjesztették.

Az Amerikába áttelepült telepesek főleg mélyen vallásos puritánokból álltak, akik igen zárt közösségeket hoztak létre.

Egy vallásos, zárt, szigorú hierarchiára épülő közösség pedig különösen fogékony a tömeghisztériára, amire az akkoriban lejátszódó politikai-társadalmi változások csak rátettek még egy lapáttal. Amikor pedig a helyi őslakosok, rabszolgák, valamint III. Vilmos angol király által betelepült menekültek révén a terület földje elérte maximális terhelhetőségét, egy szikra is elég volt a robbanáshoz.

A salemi boszorkányok története

Ez szikra végül egy fundamentalista lelkész, bizonyos Samuel Parris lett, akit rengeteg kritika érte ortodox nézetei, valamit a fizetése körüli viták miatt. Mivel Salem városa sokáig küzdött azzal, hogy megtartsa templomának vezetőjét, így megtartották a megosztó papot.

Amikor 1692 januárjában a lelkész lánya és unokahúga jóslásosdit játszottak, hirtelen összefüggéstelen mozdulatok kíséretében estek a földre, bizarr hangokat adtak ki, sírtak, ugattak.

Ilyesféle tevékenység a puritán doktrína szerint bűn, a feltételezés szerint pedig boszorkány átkozta meg a két gyereket. A gyanú csakhamar a lelkész rabszolgájára, Titubára terelődött, aki kényszer hatására végül bevallotta a fekete mágiát, így ő lett az első a salemi boszorkányok sorában. Ügyén nem sokat segített, hogy jó szándékból vizeletből és rozsból készült kenyeret sütött a lányoknak, hogy elmúljanak a rohamok.