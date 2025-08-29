Arcbénulást szenvedett a menyasszony egy nappal az esküvője előtt – Most a fotóikon röhög az internet

Kelly Stech azt hitte, csak egy újabb stresszes esküvő-szervezős hét van mögötte – aztán jött az arcbénulás!

Az arcbénulás sem tántorította el az esküvőtől a fiatal menyasszonyt.

Forrás: Northfoto

Arcbénulása miatt képtelen volt mosolyogni az esküvőjén a fiatal menyasszony

A legtöbb fiatal lányhoz hasonlóan a chicagoi Kelly Stech is a fél életét azzal töltötte, hogy elképzelte, milyen lesz majd az esküvője.

Így amikor 2022-ben párja, Benjamin eljegyezte, hatalmas lendülettel vetette bele magát az esküvőszervezésbe: csaknem 50 ezer dollárt, azaz nagyjából 17 millió forintot költött arra, hogy minden tökéletes legyen a nagy napon.

Kelly mindent kézben tartott: nem bízta profikra a szervezést, mindent ő választott ki, egyeztetett le és szervezett meg. Amikor azonban már a célvonalban jártak, fura dolgokat kezdett tapasztalni: nyelési fájdalomra, fül- és fejfájásra panaszkodott.

Kelly fura dolgokat vett észre a fülén.

Forrás: Northfoto

Másnap a 30 éves menyasszony apró, fájdalmas hólyagokat vett észre a fülében, amivel azonnal kórházba rohant, ahol az orvosok bőrfertőzésre gyanakodtak., azonban az elkövetkezendő napokban a nő állapota rohamosan romlani kezdett, az esküvője előestéjén pedig arcának nagy része teljesen lebénult.

Hogy Kelly mit élt át, azt talán nem kell részleteznünk, de a váratlan borzalmak ellenére sem mondta le az esküvőt: a menetrend szerint megtartották a nászt, majd azonnal kórházba ment, ahol az orvosok hosszas vizsgálódás után megállapították, hogy Ramsay Hunt-szindróma áll fenn nála.

Ez a ritka betegség az arcidegeket támadja meg, olykor pedig hallásproblémákat is okozhat.

Kelly próbált minél jobb színben feltűnni az esküvőjén.

Forrás: Northfoto

Bár a fájdalom és rosszullét ellenére az esküvő jól sikerült, Kelly érzelmei vegyesek: örül a házasságnak, de akárhányszor ránéz az esküvői fotókra, nem tudja, sírjon vagy nevessen a látványon, ahogy próbál a bénult oldalával mosolyogni.

A mosolygás nehezen ment, amit a kommentelők is észrevettek.

Forrás: Northfoto

Ráadásul a lagzi egy pontján már a jobb szemhéja is feladta a küzdelmet, amit aztán a kezével kellett tartania. Az internetes trollok természetesen nem hagyták szó nélkül a különleges képeket, de Kelly szerencsére már csak nevet rajtuk.

Mára pedig az arca teljesen rendbe jött és az is kiderült, hogy valószínűleg az esküvőszervezéssel járó stressz okozta nála a bénulást.

Korán és első kézből tapasztaltuk meg, hogy mit jelent az egészségben és betegségben!

– mondta Kelly nevetve a DailyMailnek.