Arcbénulást szenvedett a menyasszony egy nappal az esküvője előtt – Most a fotóikon röhög az internet

Nagy Kata
2025.08.29.
Tény, hogy egy arcbénulás sosem jön jókor, de ha az esküvőd előtt egy nappal történik, akkor bizony érdemes elgondolkodni rajta, hogy vajon mivel haragítottuk magunkra az univerzumot az előző életeinkben.

Kelly Stech azt hitte, csak egy újabb stresszes esküvő-szervezős hét van mögötte – aztán jött az arcbénulás!

KELLY STECH és férje az arcbénulást követően
Az arcbénulás sem tántorította el az esküvőtől a fiatal menyasszonyt. 
Arcbénulása miatt képtelen volt mosolyogni az esküvőjén a fiatal menyasszony

A legtöbb fiatal lányhoz hasonlóan a chicagoi Kelly Stech is a fél életét azzal töltötte, hogy elképzelte, milyen lesz majd az esküvője

Így amikor 2022-ben párja, Benjamin eljegyezte, hatalmas lendülettel vetette bele magát az esküvőszervezésbe: csaknem 50 ezer dollárt, azaz nagyjából 17 millió forintot költött arra, hogy minden tökéletes legyen a nagy napon.

Kelly mindent kézben tartott: nem bízta profikra a szervezést, mindent ő választott ki, egyeztetett le és szervezett meg. Amikor azonban már a célvonalban jártak, fura dolgokat kezdett tapasztalni: nyelési fájdalomra, fül- és fejfájásra panaszkodott. 

Kelly fura dolgokat vett észre a fülén. 
Másnap a 30 éves menyasszony apró, fájdalmas hólyagokat vett észre a fülében, amivel azonnal kórházba rohant, ahol az orvosok bőrfertőzésre gyanakodtak., azonban az elkövetkezendő napokban a nő állapota rohamosan romlani kezdett, az esküvője előestéjén pedig arcának nagy része teljesen lebénult. 

Hogy Kelly mit élt át, azt talán nem kell részleteznünk, de a váratlan borzalmak ellenére sem mondta le az esküvőt: a menetrend szerint megtartották a nászt, majd azonnal kórházba ment, ahol az orvosok hosszas vizsgálódás után megállapították, hogy Ramsay Hunt-szindróma áll fenn nála.

Ez a ritka betegség az arcidegeket támadja meg, olykor pedig hallásproblémákat is okozhat. 

Kelly próbált minél jobb színben feltűnni az esküvőjén. 
Bár a fájdalom és rosszullét ellenére az esküvő jól sikerült, Kelly érzelmei vegyesek: örül a házasságnak, de akárhányszor ránéz az esküvői fotókra, nem tudja, sírjon vagy nevessen a látványon, ahogy próbál a bénult oldalával mosolyogni.

A mosolygás nehezen ment, amit a kommentelők is észrevettek. 
Ráadásul a lagzi egy pontján már a jobb szemhéja is feladta a küzdelmet, amit aztán a kezével kellett tartania. Az internetes trollok természetesen nem hagyták szó nélkül a különleges képeket, de Kelly szerencsére már csak nevet rajtuk. 

Mára pedig az arca teljesen rendbe jött és az is kiderült, hogy valószínűleg az esküvőszervezéssel járó stressz okozta nála a bénulást. 

Korán és első kézből tapasztaltuk meg, hogy mit jelent az egészségben és betegségben! 

– mondta Kelly nevetve a DailyMailnek

