Többesélyes szerelem: a film, amit a három nagyágyú főszereplő sem tudott izgalmassá tenni– Spoileres kritika

Celine Song legújabb filmje, a Többesélyes szerelem, egy igazi feminista művészfilm köntösében jelenik meg a nézők előtt, ami azt mutatja be, hogy mivel jár az, ha egy nő tényleg a szíve és értékei alapján szeretne döntéseket meghozni. Az ötlet maga egyedi, és nem áll be a klasszikus romantikus vígjátékok sorába, eltér a hollywoodi sémáktól és a női szubjektumot helyezi a középpontba. A szándék szinte már tökéletes a női nézők számára, de a kivitelezés, a lassú tempó és a film középszerűsége megnehezíti a moziélményt.

Megjelent a Többesélyes szerelem című film

Többesélyes szerelem kritika

Szereplők, akiknek az alakítása viszi a hátán a filmet

A film legerősebb pontja a három főszereplő alakítása, de ez várható volt, hiszen sikerült olyan színészeket választani, akik már korábban is több ízben bizonyíthatták rátermettségüket. Lucy (Dakota Johnson) egy Adore nevű cégnél dolgozik, ahol magányos szíveket hoz össze és olyan sikeres szakmájában, hogy már több pár is összeházasodott, akiknél ő volt a kerítőnő. Az egyik ilyen esküvőn találkozik Harryvel (Pedro Pascal), akivel rögtön elkezdődik köztük valami, de a múltból feltűnő John (Chris Evans) is mindent megtesz a szeretett nő visszahódításáért.

A két férfi tökéletes kontrasztot teremt egymással: egyik jómódú, a szakmájában sikeres, női szemmel a tökéletes férfi példája, míg a másik küzd a megélhetésért, az álmaiért és arany szíve van. A szenvedély, a szabadság és a spontaneitás mind megjelennek és a színészi játék pedig mesteri az apró párbeszédektől kezdve a feszültséggel teli gesztusokig.

Teljesen más akar lenni, mint ami

A Többesélyes szerelem egyértelműen a nők választási lehetőségeit vonultatja fel: nemcsak arról szól, hogy ki lenne a jobb választás Lucy számára, hanem arról is, hogy egyáltalán szükséges-e választani és kinek a szempontjai szerint élünk. A film maga nagyon közel áll a kortárs feminista gondolkodáshoz, a néző számára pedig inspiráló lehet, hogy a főhősnő a megszokott normák helyett ragaszkodik a saját elveihez és döntéseihez. Nem a fix happy end a legfontosabb neki, csak a saját igényeinek megfelelően szeretne élni. A vonal, amin elindultak, egyértelműen működött, de a kivitelezés már kevésbé, hiszen aki nem szereti a vontatott filmeket, ahol percek telhetnek el szavak nélkül, azoknak talán nem a legmegfelelőbb választás.