Fülöp herceg csípős megjegyzést tett Harry herceg esküvője után: négy szóban foglalta össze, mit gondol

Horváth Angéla
2025.08.22.
Egy új királyi memoár szerint Fülöp herceg nem rejtette véka alá a véleményét unokája, Harry herceg és Meghan Markle 2018-as esküvőjéről. A szertartás után állítólag II. Erzsébet királynőhöz fordult, és csípős megjegyzést tett.

Grant Harrold, a brit királyi család egykori komornyikja készülő könyvében azt írja: a windsori Szent György-kápolnában lezajlott pazar szertartás után Fülöp herceg a feleségéhez, II. Erzsébet királynőhöz fordult, és csak ennyit mondott: „Hála az égnek, hogy vége”. A The Royal Butler című kötet szeptemberben jelenik meg. A sussexi hercegi pár és a királyi család képviselői egyelőre nem kommentálták a kiszivárgott részleteket.

Fülöp herceg nem támogatta Harry herceg és Meghan Markle döntését

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban döntöttek úgy, hogy lemondanak hivatalos királyi feladataikról, és Kaliforniába költöznek. Fülöp herceg állítólag nem támogatta a döntést, de – ahogy Gyles Brandreth királyi életrajzíró korábban fogalmazott – úgy vélte, mindenkinek joga van a saját életét úgy alakítani, ahogy jónak látja. Brandreth szerint Fülöp mindig jó embernek tartotta Harryt, és bár tisztában volt azzal, hogy a herceget egyre mélyebb szakadék választja el bátyjától, Vilmostól, elfogadta, hogy az unokája a saját útját akarja járni.

A beszámolók szerint Fülöp herceg kezdetben kifejezetten nyitottan fogadta Meghant, és üdvözölte a családban. Ingrid Seward királyi szakértő szerint azonban a herceg ekkorra már visszavonult a nyilvános szereplésektől, így kevés ideje volt valódi kapcsolatot kialakítani a hercegnével.

Fülöp herceg 2021 áprilisában hunyt el, 99 éves korában. Harry és Meghan az Archewell Alapítvány oldalán közölt nyilatkozatban emlékeztek meg róla, amelyben köszönetet mondtak szolgálatáért, és hangsúlyozták: nagyon hiányozni fog nekik.

