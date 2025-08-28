Imádtad a Disney meséket gyerekként, sőt még most is eléneklitek a barátnőiddel egy-egy pizsamapartin a kedvenc dalaitokat? Több százszor lerajzoltad, hogy milyen lenne a te Disney hercegnős álomruhád, esetleg csak álmodozva színezgetted a Hófehérke kifestőt, miközben a legjóképűbb hercegekről fantáziálgattál? Mutasd a gardróbodat, és megmutatjuk, hogy melyik hercegnő lennél a ruhatárad alapján!

Melyik Disney hercegnő lennél a gardróbod alapján? Derítsd ki most!

Forrás: Shutterstock

Melyik Disney hercegnő lennél a gardróbod alapján?

Ha mindig is érdekelt, hogy te melyik Disney hercegnő lennél, akkor most itt a nagy pillanat, hogy kideríthesd, hogy a kedvenc ruháid alapján, te melyik gyönyörű mesehős lennél.

Túlnyomórészt fehérneműk − Ariel

A te ruhatárad olyan, mintha felborult volna nálad a mérleg és ezért a mennyiségek teljesen kiegyenlítetlenek. Mit is jelent ez? Alig van pár pólód és képes vagy ugyanazt a farmert hordani egész héten, de azok a bizonyos fehérneműk…Már szinte szenvedélyesen gyűjtöd a legszebb, legkülönlegesebb darabokat.

A barátaid nem is gondolnák, hogy az unalmasnak tűnő pulcsijaid alatt, micsoda elképesztő szépségű (és árú) csipkés csodákat viselsz.

Neked nem kell alkalom ahhoz, hogy kiöltözz, azért választod ezeket a ruhadarabokat, mert imádod, hogy a szexi és elegáns alsóneműk magabiztosságot adnak egész napra úgy, hogy kívülről ezt szépen el tudod titkolni, akárcsak Ariel azt a tényt, hogy valójában egy sellő.

Sosem hordott kisestélyik − Hamupipőke

Hamupipőke lennél, ha minden alkalommal megveszel egy új, elképesztő alkalmi ruhát és aztán évekig nézegeted, várva azt a pillanatot, hogy jöjjön egy olyan alkalom, amikor viselni tudod őket. Sajnos a Tündérkeresztanya téged kevesebbszer (inkább szinte soha nem) juttat el a bálba, de te akkor is kitartóan, naivan reménykedve gyűjtöd a szépséges kisestélyiket, hátha majd egyszer…

Romantikus, vintage outfittek − Belle

Belle személyisége illik hozzád leginkább, ha a szekrényed laza, virágos, finom csipkés anyagú ruhákból áll. A légies anyagban könnyedén tudsz mozogni, mégis nőies és elegáns tudsz maradni.

Nem áll tőled távol, a cottage core és rajongsz a régi dolgokért − akárcsak Belle − ezért szívesen jársz second hand boltokba, hogy kifoghasd a legegyedibb darabokat, amikből később szuper szetteket állítasz össze.

Sportrucik − Mulan

Ha a te gardróbod úgy néz ki, mintha egy olimpiai bajnok öltözködne belőle minden nap, akkor te Mulan lennél, a harcos hercegnő. Sportcipők, leggingsek, jóganadrágok, melegítők minden mennyiségben. Ahogy Mulan kockáztatta az életét, és háborúba ment az apja megmentéséért, olyan elszántan kötöd fel te is nap, mint nap a futócipőt hajnalban, hogy formában maradj.

Számodra az edzés több, mint a legjobb feltöltődés, neked ez az egész életed.

A mozgásod határozza meg, hogy mit eszel, hogy milyen a hangulatod és a baráti körödet is ehhez az életstílushoz alakítod.

Laza elegancia − Jázmin

Ha szereted azt, hogy a ruháid kényelmesek és elegánsak is, akkor Jázmin hercegnő lennél. Nem feltétlenül van keleties mintájú ruhád, mégis a lenge nadrágokkal és blúzokkal, vagy crop topokkal azt sugallod, hogy egy független, szabad szellemű hercegnő vagy legbelül.

Jellemző rád, hogy több ékszert is rétegezel egymásra: három nyaklánc, minden ujjadon legalább egy gyűrű és hatalmas fülbevalók.

Simán kevered az aranyat az ezüsttel, nálad nincsenek ilyen szabályok.

Szexi hálóingek és pizsamák − Csipkerózsika

Odáig vagy a selymes, csipkés más-más csajos mintájú pizsamákért, amiket az álomszuszék hercegnő, Csipkerózsika is imádna. Külön szekrényed van a hálóruháidnak és a legnagyobb becsben tartod ezeket.

Minden ünnepre, eseményre már hónapokkal előre beszerzed a megfelelő darabot, legyen az egy csajos pizsamaparti vagy egy ígéretes, sokadig randi.

Trendkövető, de kicsit személytelen − Hófehérke

Ruháidat a legújabb divat alapján választod ki, ezért kevésbé látszódik, hogy milyen a valódi, saját stílusod. Nehezen döntesz és választasz, inkább másra bízod, hogy mutassa az irányt, te pedig csak „másolod” a divatos csajokat. Többféle márkát és stílust is kipróbáltál már, de egyiket sem érzed olyan közelinek, hiszen személyiséged tesz téged gyönyörűvé.

Bármit is vennél fel, neked mindig azt mondaná a tükröd, hogy te vagy a legszebb az egész vidéken!

Édes és gyermeki ruhatár − Aranyhaj

Sosem nőttél fel és mintha a gardróbodat ugyanúgy egy toronyba zárták volna, mint Aranyhajat. Kicsit oldschool ruhatáradat egyáltalán nem szégyelled. Hiába van több olyan ruhád is, ami fiatalabbaknak való (például Disney mintás pólók) téged nem zavar, ha ezért leszólnak az utcán.