Melyik Disney hercegnő lennél a gardróbod alapján? 

Imádtad a Disney meséket gyerekként, sőt még most is eléneklitek a barátnőiddel egy-egy pizsamapartin a kedvenc dalaitokat? Több százszor lerajzoltad, hogy milyen lenne a te Disney hercegnős álomruhád, esetleg csak álmodozva színezgetted a Hófehérke kifestőt, miközben a legjóképűbb hercegekről fantáziálgattál? Mutasd a gardróbodat, és megmutatjuk, hogy melyik hercegnő lennél a ruhatárad alapján!
Ha mindig is érdekelt, hogy te melyik Disney hercegnő lennél, akkor most itt a nagy pillanat, hogy kideríthesd, hogy a kedvenc ruháid alapján, te melyik gyönyörű mesehős lennél.
A barátaid nem is gondolnák, hogy az unalmasnak tűnő pulcsijaid alatt, micsoda elképesztő szépségű (és árú) csipkés csodákat viselsz.
Neked nem kell alkalom ahhoz, hogy kiöltözz, azért választod ezeket a ruhadarabokat, mert imádod, hogy a szexi és elegáns alsóneműk magabiztosságot adnak egész napra úgy, hogy kívülről ezt szépen el tudod titkolni, akárcsak Ariel azt a tényt, hogy valójában egy sellő.
Nem áll tőled távol, a cottage core és rajongsz a régi dolgokért − akárcsak Belle − ezért szívesen jársz second hand boltokba, hogy kifoghasd a legegyedibb darabokat, amikből később szuper szetteket állítasz össze.
Ha a te gardróbod úgy néz ki, mintha egy olimpiai bajnok öltözködne belőle minden nap, akkor te Mulan lennél, a harcos hercegnő. Sportcipők, leggingsek, jóganadrágok, melegítők minden mennyiségben. Ahogy Mulan kockáztatta az életét, és háborúba ment az apja megmentéséért, olyan elszántan kötöd fel te is nap, mint nap a futócipőt hajnalban, hogy formában maradj.
Számodra az edzés több, mint a legjobb feltöltődés, neked ez az egész életed.
A mozgásod határozza meg, hogy mit eszel, hogy milyen a hangulatod és a baráti körödet is ehhez az életstílushoz alakítod.
Jellemző rád, hogy több ékszert is rétegezel egymásra: három nyaklánc, minden ujjadon legalább egy gyűrű és hatalmas fülbevalók.
Simán kevered az aranyat az ezüsttel, nálad nincsenek ilyen szabályok.
Odáig vagy a selymes, csipkés más-más csajos mintájú pizsamákért, amiket az álomszuszék hercegnő, Csipkerózsika is imádna. Külön szekrényed van a hálóruháidnak és a legnagyobb becsben tartod ezeket.
Minden ünnepre, eseményre már hónapokkal előre beszerzed a megfelelő darabot, legyen az egy csajos pizsamaparti vagy egy ígéretes, sokadig randi.
Ruháidat a legújabb divat alapján választod ki, ezért kevésbé látszódik, hogy milyen a valódi, saját stílusod. Nehezen döntesz és választasz, inkább másra bízod, hogy mutassa az irányt, te pedig csak „másolod” a divatos csajokat. Többféle márkát és stílust is kipróbáltál már, de egyiket sem érzed olyan közelinek, hiszen személyiséged tesz téged gyönyörűvé.
Bármit is vennél fel, neked mindig azt mondaná a tükröd, hogy te vagy a legszebb az egész vidéken!
Te inkább többet foglalkozol a hajad és a bőröd szépségével, minthogy a ruháidra fókuszálj.
