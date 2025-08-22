Farmerek, amelyekben valódi barackpopsid lesz: így lehetsz egyszerre stílusos és dögös

A tökéletes farmernadrág megtalálása sokszor lehetetlen küldetésnek tűnik, hiszen ami elölről kényelmes és stílusos, hátul mindent leszorít. Kiválogattuk a legjobb push-up, illetve alakformáló farmereket, ha te is olyan nadrágot szeretnél, ami kihangsúlyozza az adottságaidat.

Ezek a legjobb fenékkiemelő farmerek

Forrás: Getty Images Europe

Így válassz ízléses push-up farmert

Zsebek elhelyezése: A női farmereknél fenék fölé, középre helyezett kisebb, enyhén ferdén varrt zsebek optikailag emelnek és formásítanak. A túl nagy vagy túl lent lévő zsebek ellenben lapítanak. Varrások és szabás: íves, szív alakban futó hátsó varrás optikailag kerekíti a feneket. A „yoke” (derék alatti V-szabás) minél hangsúlyosabb, annál jobban formál. Anyag és rugalmasság: a legjobb a stretch denim (kb. 2–4% elasztánnal), ami rugalmas, de nem nyúlik ki túl gyorsan. Kerüld a túl vékony farmert, mert az hamar elveszti tartását. Magas, közép vagy alacsony derék: a magas derekú farmer feszesebb hatást ad és nyújtja a lábat, a középmagas derekú változat kényelmes és szinte mindenkinek jól áll, és az alacsony derekú farmer kevésbé emel, inkább sportos, lezser hatású. Színek és mosások: a sötétebb árnyalatok (indigó, fekete) karcsúsítanak. A világosabb mosás vagy "folt" a fenék közepén kiemeli és kerekíti.

1. gate.shop, Skinny farmer push-up 6 660 Ft, 2. reserved.com Slim push up farmer 8 595 Ft, 3. calzedonia.com Elasztikus Trapéz Farmernadrág 16995 Ft, 4. bonprix.hu Straight sztreccsfarmer, Mid Waist 11 499 Ft, 5. mohito.com Push up farmer 10 995 Ft, 6. modivo.hu, Vero Moda Kék Flared Fit 11 990 Ft

Így viseld stílusosan az alakformáló farmernadrágot

Mindegy, hogy a skinny jeans, a boot cut vagy az egyenesszárú fazon a kedvenced, ahhoz, hogy divatosan hord ezeket a "barackpopsi" nadrágokat, pár dolgot figyelemben kell tartanod.