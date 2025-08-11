Buktasd le a hantagépeket! – Ha valaki gyakran használja ezt a szócskát, akkor biztosan hazudik

Amikor valaki minden második mondatát azzal zárja, hogy „ugye?”, pont azt akarja elérni, hogy automatikusan bólogass. Ne kérdezz, ne vitatkozz, csak simán igazold vissza, amit épp mondott – legyen az egy nyilvánvaló hazugság, egy kínos kifogás vagy egy érzelmi zsarolás. A „ugye?” ilyenkor nem kérdés, hanem amolyan nyelvi alibituning.

Nem feltétlenül kell valakit hazugságvizsgálóra kötni, hogy lebuktassuk... A hazugság másképp is kideríthető

Buktasd le ezt a manipulációt az FBI módszerével – Így védekezz a hazugság ellen

Íme néhány példa:

„Ugye, nem baj, hogy elfelejtettem?”

„Ugye, te is így gondolod?”

„Ugye, megérted?”

Ha ezeket rendszeresen hallod valaki szájából, lehet, hogy épp egy hantagép célkeresztjébe kerültél – vagyis olyan emberébe, aki hazudik, mint a vízfolyás, de közben úgy tesz, mintha csak egy kis megerősítésre és együttérzésre vágyna. Valójában a lebukást próbálja elkerülni.

Az FBI által használt statement analysis (állítás-analízis) módszere szerint a túlmagyarázás, a kerülő fogalmazás, és az ilyen „kapaszkodó” szócskák – például a „ugye?” – gyakran árulkodnak bizonytalanságról, félelemről vagy hazugságról. Mert mi történik, ha nemet mondasz? Hirtelen te vagy a „rossz fej”, aki konfrontálódik, míg ő csak egy kis kedvességet akart.

...ééés FBI ügsnöknek sem kell lenni hozzá.

A CIA kézikönyvében is szerepel

De nem csak az FBI szúrta ki ezt a verbális cselt: a CIA kihallgatási technikáiban is kiemelt szerepet kapnak az úgynevezett "tag questionök" – ezek azok a visszakérdezések, amik nem új információt várnak, hanem megerősítést, jóváhagyást, hallgatólagos beleegyezést. Ezek a mondatvégi megerősítő szócskák sokszor nem többek annál, mint hogy: „most együtt hazudunk egy kicsit, jó?”

A pszichológusok szerint az „ugye?” egy mikrohazugság-trigger: egy rejtett kód arra, hogy a beszélő vagy maga sem biztos abban, amit mond – vagy nem biztos benne, hogy te majd beveszed. Ez a szócska ugyanis látszólag visszaadja az irányítást a hallgatónak, de valójában azt üzeni: „légy szíves, most bólogass, és menjünk tovább, ne kérdezz semmit.”.

Mire kezdj el figyelni?

– Ha valaki minden állítását ezzel zárja

– Ha érzékeny, kínos vagy kellemetlen témákról van szó (késés, felelősség, konfliktus)

– Ha azt érzed, hogy manipulálnak – nem az igazság fontos, hanem az, hogy te egyetérts