Buktasd le a hantagépeket! – Ha valaki gyakran használja ezt a szócskát, akkor biztosan hazudik

Shutterstock - Perfect Wave
pszichológus FBI CIA manipuláció
Csére Erik
2025.08.11.
Amikor valaki minden mondatát egy ártatlan „ugye?”-vel zárja, nem biztos, hogy csak megerősítést keres. Lehet, hogy épp meg akar téged győzni valamiről – amit ő maga sem hisz el teljesen.

Amikor valaki minden második mondatát azzal zárja, hogy „ugye?”, pont azt akarja elérni, hogy automatikusan bólogass. Ne kérdezz, ne vitatkozz, csak simán igazold vissza, amit épp mondott – legyen az egy nyilvánvaló hazugság, egy kínos kifogás vagy egy érzelmi zsarolás. A „ugye?” ilyenkor nem kérdés, hanem amolyan nyelvi alibituning.

hazugság
Nem feltétlenül kell valakit hazugságvizsgálóra kötni, hogy lebuktassuk... A hazugság másképp is kideríthető
Forrás: Shutterstock

Buktasd le ezt a manipulációt az FBI módszerével – Így védekezz a hazugság ellen

Íme néhány példa:
„Ugye, nem baj, hogy elfelejtettem?”
„Ugye, te is így gondolod?”
„Ugye, megérted?”

Ha ezeket rendszeresen hallod valaki szájából, lehet, hogy épp egy hantagép célkeresztjébe kerültél – vagyis olyan emberébe, aki hazudik, mint a vízfolyás, de közben úgy tesz, mintha csak egy kis megerősítésre és együttérzésre vágyna. Valójában a lebukást próbálja elkerülni.

Az FBI által használt statement analysis (állítás-analízis) módszere szerint a túlmagyarázás, a kerülő fogalmazás, és az ilyen „kapaszkodó” szócskák – például a „ugye?” – gyakran árulkodnak bizonytalanságról, félelemről vagy hazugságról. Mert mi történik, ha nemet mondasz? Hirtelen te vagy a „rossz fej”, aki konfrontálódik, míg ő csak egy kis kedvességet akart. 

A detective shows a guy a photo of the victims of a maniac
...ééés FBI ügsnöknek sem kell lenni hozzá. 
Forrás: Shutterstock

A CIA kézikönyvében is szerepel

De nem csak az FBI szúrta ki ezt a verbális cselt: a CIA kihallgatási technikáiban is kiemelt szerepet kapnak az úgynevezett "tag questionök" – ezek azok a visszakérdezések, amik nem új információt várnak, hanem megerősítést, jóváhagyást, hallgatólagos beleegyezést. Ezek a mondatvégi megerősítő szócskák sokszor nem többek annál, mint hogy: „most együtt hazudunk egy kicsit, jó?”

A pszichológusok szerint az „ugye?” egy mikrohazugság-trigger: egy rejtett kód arra, hogy a beszélő vagy maga sem biztos abban, amit mond – vagy nem biztos benne, hogy te majd beveszed. Ez a szócska ugyanis látszólag visszaadja az irányítást a hallgatónak, de valójában azt üzeni: „légy szíves, most bólogass, és menjünk tovább, ne kérdezz semmit.”.

Mire kezdj el figyelni?

– Ha valaki minden állítását ezzel zárja
– Ha érzékeny, kínos vagy kellemetlen témákról van szó (késés, felelősség, konfliktus)
– Ha azt érzed, hogy manipulálnak – nem az igazság fontos, hanem az, hogy te egyetérts

Honnan lehet eldönteni, hogy valaki gátlástalan hazudozó, vagy csak szorong?

Nos, ez attól függ, milyen gyakran és milyen helyzetekben használja a „ugye?”-t. De egy biztos: ha valaki állandóan így kommunikál, akkor ne csak arra figyelj, amit mond – hanem arra is, amit nem.

