Túl messze van Halloween? Jöhet a Summerween! Tippek egy igazán menő nyárvégi horrorpartyhoz

horror party
Shutterstock - Shutterstock AI
házibuli nyár ötlet halloween
Tóth Bori
2025.08.23.
Halloween augusztusban? Naná! Ha nincs türelmed kivárni a novembert, a Summerweent neked találták ki! Mutatjuk, hogyan dobj össze nyár végén egy igazán borzongató horrorpartyt.

Kánikula ide vagy oda, augusztsuban a boltok már kipakolják a halloweeni dekorációkat. Bizony, szinte már minden nagyobb üzlet őszi kínálata elérhető, bár sokan ilyenkor még egyszerűen képtelenek a hűvösebb évszakra gondolni. Viszont sokan már most epekedve várják, hogy véget érjen a nyár és eljöjjön a szellemekkel, töklámpásokkal és csontvázakkal tarkított horrorpartyk időszaka. Ha te is azok közé tartozol, akik imádják a halloweent, akkor van egy jó hírünk számodra: a Summerween pont azoknak szól, akik a hőséget is szívesen megfűszereznék egy kis borzongással. Olvass tovább, hogy milyen kreatív trükkökkel tudod feldobni a következő nyári házibulid, ha már most hiányzik a halloween hangulata.

horror party
 A nyár legmenőbb bulija, rendezz te is Summerween horrorpartyt.
Forrás: Shutterstock

Nyári borzongás? Itt a Summerween! Csinálj te is menő horrorpartyt!

Ha egy forró nyári napon a szokásos medencés bulinál vagy grillezésnél többre vágysz, akkor a Summerweent pont neked találták ki! A TikTok-trend formájában újraéledő ötlet eredetileg a Gravity Falls című animációs sorozatból származik. A képzeletbeli városka lakói annyira imádják a halloweent, hogy évente kétszer is megünneplik. 

Egy Summerween buliban az a legjobb, hogy a nyárra jellemző színeket és hangulatot is belecsempészheted, így megmarad a halloween érzés, de mégis illeni fog a nyári stílushoz.

Így varázsolj halloweenhangulatúvá egy nyári bulit

1. Tök helyett faragj dinnyéből lámpást!

A görögdinnye nagyszerű választás egy Summerween partyra, hiszen méretében majdnem akkora, mint egy halloween tök. Talán még könnyebb is rémisztő, vagy éppen vicces fejet faragni belőle. Ez a dinnyés dekoráció egyszerre idézi a nyár és az ősz egy-egy ikonikus kellékét.

Halloween tök dinnyéből
Dinnyéből faragott töklámpás.
Forrás: Shutterstock

2. Pillecukor szellemköntösben

Rajzoljunk a pillecukrokra fekete ételfesték filctollal szellem arcokat. Húzzuk nyársra a szellemeket és már mehetnek is a parázs fölé, hogy kellemesen megpörkölődjenek. finom nyalánkság, amit tuti mindenki meg akar majd kóstolni.

szellem pillecukor
A szellemes pillecukrokért mindenki odalesz!
Forrás: Shutterstock

3. Fekete mécsestartók

A halloweeni dekorációk közül nem hiányozhatnak a mécsesek és gyertyák. Válassz fekete színű gyertyatartót, amelyek igazán misztikus hangulatot kölcsönöznek majd a kerti asztalon. Ahogy leszáll az éj, gyújtsd meg a gyertyákat, hogy táncoló fényük még sejtelmesebbé tegye a sötétségbe burkolózott kert árnyait.

Fekete gyertyatartó
A fekete gyertyatartók tökéletes kiegészítői egy Summerween bulinak.
Forrás: Shutterstock

4. Vérfagyasztóan hűs jégkása

Egy Summerween buliról nem hiányozhatnak a vérfagyasztóan hűs italok. Egy narancsos színű ital tökéletes választás, hiszen a halloween színeit idézi. Tálald szellem alakú jégkockákkal, piros gránátalma magokkal hogy a hatás még drámaibb legyen. Így a vendégeid igazán menő, nyári rémitalt kortyolgathatnak a nagy melegben.

Narancssárga Summerween koktél
A naracs vagy piros színű italok tökéletesen passzolnak egy Summerween bulihoz.
Forrás: Shutterstock

