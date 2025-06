Rózsaszín, gyümölcsös, hűsítő – Így készül a dinnyés jégnyalóka házilag

A görögdinnye a nyár egyik legnagyobb kedvence! Lédús, édes, hűsítő élvezet a kánikulában. Önmagában is tökéletes, de egy kis csavarral látványos és ízletes formában is tálalhatod: készíts belőle dinnyés jégnyalókát! Ha egy kis mentát és kivit is adsz hozzá, a házilag készített dinnyés jégnyalóka visszatükrözi majd az eredeti gyümölcsöt, olyan lesz, mint egy mini görögdinnye. Roppant dekoratív, egy kerti partin garantáltan mindenki odáig lesz érte!

A nyár slágere: dinnyés jégnyalóka házilag

Forrás: Shutterstock/yuda chen

Így készül a dinnyés jégnyalóka házilag

A dinnye hatalmas gyümölcs, így bármennyire is szereti a család, óhatatlan, hogy maradjon belőle. A dinnye azonban frissen az igazi! Viszont ha a maradék dinnyét leturmixolod és jégnyalókát készítesz belőle, akkor ebben a formában nemcsak sokkal tovább eláll, de kevesebb helyet is foglal el a hűtődből, mint egy félbevágott dinnye.

Ezekre lesz szükséged a dinnye jégkrém elkészítéséhez:

- egy turmixgép, vagy aprító az alapanyagok pürésítéséhez

- jégnyalóka formák

- fa jégkrém pálcikák

Hozzávalók a dinnyés-kivis-mentás jégnyalókához:

Fél közepes méretű dinnye, magozott vagy magok nélküli

2 db kivi

1 kis csokor friss menta

Méz ízlés szerint

Dinnyés jégnyalóka készítése lépésről lépésre

- Vágd nagyobb kockákra a görögdinnyét, hogy nagyjából 3 csészényi mennyiséget kapj.

- Tedd a dinnyét és a mézet a turmixgépbe, majd turmixold addig, amíg teljesen sima állagú nem lesz.

- Öntsd a jégnyalóka formába úgy, hogy maradjon egy kis hely a zöld rétegnek is. Helyezd bele a pálcikákat és tedd hűtőbe egy órára.

- A zöld réteghez hámozd meg a kiviket, és vágd össze apró darabokra. Tedd a turmixgépbe a mentalevelekkel együtt és turmixold simára. Ha szükséges, szűrd át. Öntsd a zöld pürét a jégnyalóka formába a dinnyés réteg tetejére.

- Fagyaszd a jégnyalókákat legalább 4 órán át, amíg teljesen megdermednek.