Károly király családi titkot árult el: kiderült, hogy rokona Vlad Tepesnek, az igazi Drakula grófnak

Az Egyesült Királyságban már tavaly megjelent Like Evans életrajzi könyve, de az Egyesült Államokban csak idén került a könyvesboltokba A Boy from the Valleys: My Unexpected Journey című memoárjában Evans leírta, hogy 2014-ben találkozott a brit uralkodóval egy Prince's Trust gálavacsorán a londoni Savoy Hotelben, röviddel azután, hogy befejezte Az ismeretlen Drakula című akció-horrorfilm munkálatait. A filmben a színész alakította Vlad Tepest, Károly király pedig még csak Károly herceg volt.

Luke Evans és Károly király Az ismeretlen Drakula bemutatóján találkoztak, 2014-ben

Forrás: Dave Benett Library

Károly király szeme felcsillant, amikor meghallotta Drakula nevét

Még walesi herceg korában találkozott Károly király és Luke Evans walesi származású színész, és akitől az akkor még „csak” trónörökös megkérdezte, min dolgozik éppen. Amikor Luke Evans elmondta, hogy a Drakula-filmen, a színész állítása szerint felcsillant Károly szeme.

„Elmesélek egy érdekes történetet. Valójában Vlad Țepeș rokona vagyok” — árulta el a titkát Károly a színésznek, aki szerint ezek után felsorolta neki neki az egész családfáját, egészen az 1400-as évekig visszamenőleg, és megemlítette, hogy birtokai vannak Romániában, ahol Vlad Tepes havasalföldi fejedelem uralkodott.

A Țepeș románul „karóba húzót” jelent, amit azért kapott „az igazi Drakula gróf”, mert arról volt hírhedt, hogy karóba húzással büntette ellenségeit és a bűnösöket. A ragadványnevet ő maga sosem használta, de így emlékeznek rá.

Amikor Evans azt mondta neki, hogy „ez a leghihetetlenebb történet, amit valaha hallottam”, Károly így válaszolt: „Igen, és nem sokan ismerik”, majd továbbment, hogy üdvözölje a többi vendéget.

Evans megjegyezte, hogy Károly tovább beszélgetett vele, mint másokkal, ami nagy benyomást tett rá. A színész azóta a ma már The King's Trust néven ismert szervezet nagykövete lett, ahol a zaklatás elleni küzdelemre összpontosít.