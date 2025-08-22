Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A cukiságmérő kiakadt – Felrobbantotta az internetet a kutyák szörfbajnoksága

China News Service - China News Service
Florida kutya verseny
Bednár Dávid
2025.08.22.
Négylábúak lovagolták meg a hullámokat a deszkáikkal. A mentőmellényeikben feszítő szörfös kutyák a világ minden tájáról érkeztek a nem mindennapi versenyre. A labradorok, terrierek, spánielek és buldogok is bátran megküzdöttek a jéghideg vízzel.

A kutyák most azt is bebizonyították, hogy nemcsak a labdával ügyesek, hanem az óceán hullámaitól sem ijednek meg. A gazdik saját szenvedélyük miatt állították kedvenceiket szörfdeszkákra. 2016-ban indult útjára Kaliforniában az első kutyáknak szóló szörfös világverseny, és ahogy az elmúlt közel tíz évben, idén is cuki felvételek készültek a versenyzőkről.

kutyák szörfbajnokság
A gazdik egyedi kiegészítőkkel szerelték fel kedvenceiket.
Forrás: China News Service

Négy lábbal a deszkán

A közel 20 versenyző közül nem mindenki élvezte annyira a hullámok csapkodását, és néha mintha rosszalló pillantásokat vetettek volna ellenfeleikre.

kutyák
Volt jó pár szemrehányó tekintet a versenyen.
Forrás: Anadolu

Ott volt az indulók közt Charlie is, aki viszont annyira szereti a vizet és a szörföt, hogy rendszeresen el kell előle rejteni a parton a deszkákat.

kutyák, szörf
Charlie mindig talál deszkát magának.
Forrás: Instagram/charliesurfsup

 A hős ebek indulhattak egyedül, párban vagy trióban is.

kutyák
Egy különleges hármas is meglovagolta a hullámokat idén.
Forrás: Anadolu

Alapszabály volt, hogy a gazdik segíthettek a deszkára állítani a kutyájukat.

kutyák
A SUP deszkások a gazdival közösen indulhattak.
Forrás: Anadolu

A kutyák három méretkategóriában mérkőztek meg egymással, zsűri osztyályozta a teljesítményüket. A bírák azt figyelik, hogy egy négylábú meddig tud a deszkán maradni, meddig tartja meg az egyensúlyát, és hogy bemutat-e bármilyen trükköt. A különleges verseny jótékony célokat szolgál, a befolyt nevezési összeggel környezetvédelmi és szörfös szervezeteket támogatnak a szervezők. 

Az idei legvagányabb kutyák

Az idei legkeményebb négylábú hullámlovas a kistestű kategóriában Petey, a westie volt:

Petey már régi hullámlovas.
Forrás: Instagram/worlddogsurfing

A közepes testűeknél elsőprő győzelmet aratott Iza, az ötéves francia bulldog: 

Iza, bár kicsit félt, de győzedelmeskedett.
Forrás: Instagram/iza_surf_dog

A nagyoknál pedig egyéniben Faith, a pitbull volt a nyerő:

 

