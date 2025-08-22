A cukiságmérő kiakadt – Felrobbantotta az internetet a kutyák szörfbajnoksága

A kutyák most azt is bebizonyították, hogy nemcsak a labdával ügyesek, hanem az óceán hullámaitól sem ijednek meg. A gazdik saját szenvedélyük miatt állították kedvenceiket szörfdeszkákra. 2016-ban indult útjára Kaliforniában az első kutyáknak szóló szörfös világverseny, és ahogy az elmúlt közel tíz évben, idén is cuki felvételek készültek a versenyzőkről.

A gazdik egyedi kiegészítőkkel szerelték fel kedvenceiket.

Forrás: China News Service

Négy lábbal a deszkán

A közel 20 versenyző közül nem mindenki élvezte annyira a hullámok csapkodását, és néha mintha rosszalló pillantásokat vetettek volna ellenfeleikre.

Volt jó pár szemrehányó tekintet a versenyen.

Forrás: Anadolu

Ott volt az indulók közt Charlie is, aki viszont annyira szereti a vizet és a szörföt, hogy rendszeresen el kell előle rejteni a parton a deszkákat.

Charlie mindig talál deszkát magának.

Forrás: Instagram/charliesurfsup

A hős ebek indulhattak egyedül, párban vagy trióban is.

Egy különleges hármas is meglovagolta a hullámokat idén.

Forrás: Anadolu

Alapszabály volt, hogy a gazdik segíthettek a deszkára állítani a kutyájukat.

A SUP deszkások a gazdival közösen indulhattak.

Forrás: Anadolu

A kutyák három méretkategóriában mérkőztek meg egymással, zsűri osztyályozta a teljesítményüket. A bírák azt figyelik, hogy egy négylábú meddig tud a deszkán maradni, meddig tartja meg az egyensúlyát, és hogy bemutat-e bármilyen trükköt. A különleges verseny jótékony célokat szolgál, a befolyt nevezési összeggel környezetvédelmi és szörfös szervezeteket támogatnak a szervezők.

Az idei legvagányabb kutyák

Az idei legkeményebb négylábú hullámlovas a kistestű kategóriában Petey, a westie volt:

Petey már régi hullámlovas.

Forrás: Instagram/worlddogsurfing

A közepes testűeknél elsőprő győzelmet aratott Iza, az ötéves francia bulldog:

Iza, bár kicsit félt, de győzedelmeskedett.

Forrás: Instagram/iza_surf_dog

A nagyoknál pedig egyéniben Faith, a pitbull volt a nyerő: