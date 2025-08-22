A cukiságmérő kiakadt – Felrobbantotta az internetet a kutyák szörfbajnoksága

A kutyák most azt is bebizonyították, hogy nemcsak a labdával ügyesek, hanem az óceán hullámaitól sem ijednek meg. A gazdik saját szenvedélyük miatt állították kedvenceiket szörfdeszkákra. 2016-ban indult útjára Kaliforniában az első kutyáknak szóló szörfös világverseny, és ahogy az elmúlt közel tíz évben, idén is cuki felvételek készültek a versenyzőkről.
A közel 20 versenyző közül nem mindenki élvezte annyira a hullámok csapkodását, és néha mintha rosszalló pillantásokat vetettek volna ellenfeleikre.
Ott volt az indulók közt Charlie is, aki viszont annyira szereti a vizet és a szörföt, hogy rendszeresen el kell előle rejteni a parton a deszkákat.
A hős ebek indulhattak egyedül, párban vagy trióban is.
Alapszabály volt, hogy a gazdik segíthettek a deszkára állítani a kutyájukat.
A kutyák három méretkategóriában mérkőztek meg egymással, zsűri osztyályozta a teljesítményüket. A bírák azt figyelik, hogy egy négylábú meddig tud a deszkán maradni, meddig tartja meg az egyensúlyát, és hogy bemutat-e bármilyen trükköt. A különleges verseny jótékony célokat szolgál, a befolyt nevezési összeggel környezetvédelmi és szörfös szervezeteket támogatnak a szervezők.
Az idei legkeményebb négylábú hullámlovas a kistestű kategóriában Petey, a westie volt:
A közepes testűeknél elsőprő győzelmet aratott Iza, az ötéves francia bulldog:
A nagyoknál pedig egyéniben Faith, a pitbull volt a nyerő:
