Alig nyomnak 2 kilót, mégis hősként ünneplik őket – Csivavák, akik megmentették gazdáik életét

Ez a hőstett önmagában is lenyűgöző, de három évvel később a kis csivava ismét bizonyította bátorságát. Ezúttal Martina unokája játszott az udvaron, amikor egy csörgőkígyó fenyegetően közeledett a kisgyermekhez. Pockets bátor ugrással állt a kígyó elé, hogy megvédje a babát. Sajnos közben megharapta a mérges kígyó, amit a hős csivava nem élt túl. A család mély hálával emlékszik erre a csodálatos kutyára, aki újra és újra megmentette életüket.

Kicsi a bors, de hős!

Ezek a történetek - amelyek egy része az All things chihuahua oldalon szerepel - egytől egyig bizonyítják, hogy a csivava nem csupán aranyos társállat, hanem szívből jövő hűséggel és elképesztő bátorsággal is meg van áldva. Legyen szó hegyi balesetről, láthatatlan veszélyről vagy emberéletet fenyegető krízishelyzetről, ezek az apró tappancsok ott voltak, amikor kellett. És mi mást mondhatnánk róluk, mint azt: minden hős megérdemel egy csillagot, még ha csak alig 2 kilós is.