Érkezik a nyár legvarázslatosabb égi jelensége: ekkor maradj fenn hullócsillagokat nézni

A Perseidák minden évben július végétől augusztus második feléig figyelhetők meg, de a meteorok legnagyobb számban a csúcsponton, azaz augusztus 12-én jelennek meg. Ha az égbolt tiszta, óránként akár 100 hullócsillag is feltűnhet. A jelenség akkor alakul ki, amikor bolygónk áthalad a Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott por- és törmeléksávon. A meteorok látszólag a Perseus csillagkép irányából indulnak, ezért érdemes északkelet felé nézni, ahol a radiánspont a hajnali órákban magasan lesz az égen - írja a Köpönyeg.

Perseidák: a legintenzívebb hullócsillagzápor augusztus 12-én hajnalban várható

Forrás: AFP

Perseidák 2025: augusztus közepén láthatod a legtöbb hullócsilllagot

A néphagyományban Szent Lőrinc könnyei néven ismert jelenség évről évre augusztus 10. körül válik igazán látványossá. A Perseidák meteorjai ilyenkor nem csak nagyon sűrűn hullanak, nemcsak rendkívül gyorsak is: akár 59 kilométert is megtehetnek másodpercenként, fényes csíkokat húzva maguk után. Az idei megfigyelést azonban befolyásolhatja az augusztus 10-i telihold erős fénye, amely bevilágítja az eget. Emiatt az ideálisnál kevesebb meteort láthatunk – szakértők szerint valószínűleg óránként 50–70 hullócsillag lesz észlelhető, a környezeti fényviszonyoktól és az égbolt tisztaságától függően. A megfigyeléshez augusztus 6. körül is idálisak lesznek a körülmények, ekkor a Hold még viszonylag korán lenyugszik, így hajnalig sötét marad az égbolt.

Augusztus 12-én nemcsak a hullócsillagok miatt lesz érdemes felnézni az égre. A Vénusz és a Jupiter különösen látványos közelségbe kerül egymáshoz – kevesebb mint egy fok választja el őket, ami már egy egyszerű távcsővel is gyönyörűen megfigyelhető. A Jupiter holdjai, sőt a híres Nagy Vörös Folt is láthatóvá válhat, a Vénusz pedig az Ikrek csillagkép közelében ragyog. Déli irányban a Szaturnusz jelenik meg a Hold társaságában, a Halak csillagkép közelében. Bár a telihold fénye némileg rontja a látványt, a Szaturnusz ikonikus gyűrűi még így is láthatóka lesznek.