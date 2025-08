Ezért nem működött Carrie és Aiden kapcsolata a Szex és New York sorozatban: összejönni az exszel majdnem mindig borzalmas ötlet

A Szex és New York legikonikusabb párosa, Carrie és Aidan a rebootban újra összeállt – csak hogy megint szétmenjenek. A szakértők szerint ennek van egy nagyon is hétköznapi oka: a legtöbb esetben az exhez való visszatérés nem megoldás, hanem megfutamodás a bizonytalan jövő elől. A nosztalgia, a magány és az emlékek pozitív kiszínezése arra ösztökélhetnek bennünket, hogy próbáljuk megjavítani, ami elromlott – csak épp azt felejtjük el, miért is mentünk szét.

A Szex és New York szereplői: Carrie és Aidan.

Forrás: Getty Images

Szex és New York reboot, Carrie és Aidan: újra megpróbálták – de miért is?

A sorozatban Aidan mindig a „biztonságos választás” volt. Nem játszámott, mint Mr. Big. Türelmes volt, kedves, és mindig megbocsátott mindenért. Pontosan ezért lett belőle az örök második. Amikor Carrie újra megpróbált vele szorosabb viszonyba kerülni, valójában nem őt választotta, hanem azt az emléket, amit Aidan képviselt: a nyugalmat egy kaotikus életben. A valóságban azonban az exhez való visszatérés nem egy racionális döntés eredménye, hanem sokkal inkább az érzelmi komfortzóna elhibázott újrajátszása.

A szerelem sötét verem. Miért akarjuk újrakezdeni?

Dr. Jennifer Freed pszichológus szerint szakítás után hajlamosak vagyunk torzítani az emlékeinket. A nehézségeket elfelejtjük, a jó pillanatokat megszépítjük. Ez a romantikus illúzió táplálja a vágyat, hogy visszatérjünk valakihez, akivel „valaha, valamikor jó volt”. De ettől még nem lesz újra jó. Az helyzet, hogy idővel hajlamosak vagyunk csak a jóra emlékezni és a rossz pillanatokat elfelejteni.

A szakértő szerint ilyenkor nem is igazán a másik embert akarjuk visszakapni, hanem azt az állapotot, amiben vele voltunk – vagyis: önmagunk egy régi verzióját.

A nosztalgia – érzelmi drog

Carrie és Aiden kapcsolata is példa arra, hogy az újrakezdés iránti vágy gyakran nem a kapcsolat minőségéről, hanem a jelen érzelmi hiányállapotairól szól. A magány, a döntésképtelenség, a kétségbeesés mind táplálhatják azt az illúziót, hogy egy korábbi partner visszahozhatja azt, ami elveszett. Csakhogy az emberek nem időgépek. Aidan nem a megváltást hozta el Carrie-nek – csak felültek még egy menetre a balsors körhintjára, hogy aztán újra rájöjjenek: nem kérnek belőle.