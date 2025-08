A siófoki Plázs a Balaton legnagyobb retro fesztiválját hozza el a hétvégére

Nem tudod még, hogy hol töltsd a hét második felét? Mi segítünk a döntésben: gyere Siófokra, ahol a Plázson minden este buli vár téged szerdától szombatig. Mutatjuk, hogy milyen előadókra számíthattok a siófoki Plázson ezen a héten. Lesz itt minden, a fiatal tehetségektől kezdve egészen a legnagyobb retro slágerekig.

Siófoki Plázs: ismét hatalmas bulival várják a kilátogatókat

Forrás: Siófoki Plázs

A siófoki Plázs minden korosztály számára rejteget meglepetéseket

Szerda este a Queen zenéje szól a Plázson, igaz csak a kivetítőről, ahol a Bohém rapszódia c. filmet nézhetjük meg a Balaton legnagyobb szabadtéri mozijában.

Csütörtökön - szokás szerint – beindul a SzerelemCsütörtök DR BRS-sel, a bemelegítést pedig Dj Nope prezentálja majd. Aznap az Aréna sem marad üresen, a NGZ SUMMER S!CK bulijában többek között SHYB, GRASA vagy EKHOE váltják majd egymást a színpadon.

Augusztus 8-án pénteken, egy este két headliner zenekar is nagykoncerttel érkezik. A pörgős ütemek, a rap és trap királyai, a BSW & The Gang, valamint az érzelmes dallamok és alternatív pop legjobbjai, ByeAlex és a Slepp veszi be a Plázs nagyszínpadát. A jegyek nagyon fogynak, a szervezők aznap telt házra számítanak.

A koncertek után szokás szerint Metzker & Friends, ahol Metzker Viktória, Pumped Gabo, Pixa és Koósz Milán várják a nagyérdeműt az Arénában. A Music teraszon pedig retro és mai slágerekkel, látványos videóklipekkel érkezik a Video Disco.

Szombaton visszatér a Balaton legnagyobb retro fesztiválja a ‘90-es és 2000-es évek ikonikus slágereivel és legnagyobb sztárjaival, mások mellett Mr Presidenttel, DJ Quicksilverrel és a Kozmix-szal vár mindenkit a Balatoni Retro Láz.

Ha kíváncsi vagy a részletekre és a jegyárakra, akkor látogass el a siófoki Plázs hivatalos weboldalára, vagy a Facebook-oldalukra: