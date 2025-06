Telt házzal indult az idei Plázs Siófok, sztárparádéval folytatódik a buli hétvégén

Telt házas hétvégével startolt el a Plázs Siófok tizedik, jubileumi szezonja. Múlt hétvégén közel 20 ezer látogató fordult meg a Balaton legnépszerűbb szórakoztató központjában, a lendület pedig a következő napokban csak fokozódik: pénteken Ákos, szombaton pedig egy szinte már most telt házas Desh koncert garantálja a forró hangulatot a Balaton-parton.

Telt házas bulival indult a Plázs Siófok nyitóhétvégéje, és a következő esemény fellépőinek névsora is impozáns lesz

Forrás: www.plazssiofok.hu

A nyitó hétvége sikere után sem áll meg a Plázs: június 13-án a hazai zenei élet egyik ikonja, Ákos ad nagykoncertet, valamint elstartol a péntek esték elmaradhatatlan programja, a Metzker & Friends is, amely idén már a hatodik évadát kezdi meg a Plázs Arénában. A szombat este főszereplője pedig Desh lesz, akinek első önálló Plázsos koncertjére már a jegyek több mint 90%-a elkelt. A koncert után sem kell hazasietni, ugyanis szokás szerint hajnalig tart majd a buli több helyszínen, igazi fesztiválhangulatban.

A Plázs Siófok idén nyáron még többet nyújt

A jubileumi szezonra tovább erősödött a Plázs piaci vonzereje: a helyszínben rejlő lehetőségeket felismerve több meghatározó hazai és nemzetközi márka is új, stratégiai együttműködésre lépett a siófoki komplexummal. Ennek jegyében hazánk egyik vezető telekommunikációs vállalata, a One Magyarország a nagyszínpad névadó partnereként csatlakozott a szezonhoz. Az együttműködés keretében a szezon összes nagykoncertje a „Plázs Siófok powered by One” logó alatt valósul meg, a márka arculata pedig a színpad dekorációjában is visszaköszön. A gasztronómia területén szintén két közismert étteremlánc tette le a voksát a Plázs mellett. A McDonald's itt nyitotta meg új balatoni pop-up éttermét, melynek különlegessége a vízre épült terasza. A Pizza Me ugyancsak a Plázst jelölte ki siófoki terjeszkedésének következő fontos állomásaként, így a pizzáik már a Plázsos koncertek és bulik közben is elérhetők.