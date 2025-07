Demjén-dalok és Edda a siófoki Plázson: már szerdán berobban a hétvége

Korunk egyik legnépszerűbb hazai együttese, a Follow the Flow, a magyarrap műfaj egyik alapvető alakja, Sub Bass Monster és a színpadokon a mai napig hódító rock-matuzsálem, az Edda is fellép hétvégén a siófoki Plázson.

Ingyenes mozival indul szerdán ez a hét is a Plázson. A homokos part óriási kivetítőjén a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film, az eddig minden nézettségi rekordot megdöntő Hogyan tudnék élni nélküled? lesz látható, ami egyben azt is jelenti, hogy a Plázs vendégei idén sem maradnak Demjén-dalok nélkül. Másnap szokásosan DR BRS rendel a SzerelemCsütörtökön a Music teraszon. Siófok, PLázs Augusztus első hétvégéjén, pénteken a Follow the Flow lép majd a Nagyszínpadra, előttük a népszerű rapper, Sub Bass Monster pörgeti fel a közönséget. A koncert után töretlenül vár a Metzker & Friends, ez alkalommal Bruno x Spacc párosával. Szombaton a magyar rocktörténelem több mint 40 éve hódító bandája, az EDDA ad nagykoncertet a Plázson, a koncert előtt pedig Dj Dominique gondoskodik a hangulatról.