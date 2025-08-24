Ők a legidegesítőbb embertípusok, akikkel rémálom együtt lenni — Te köztük vagy?

Mindannyiunk életében akad legalább egy ember, akitől már messziről görcsbe rándul a gyomrunk. Lehet, hogy állandóan panaszkodik, túl sokat beszél magáról, vagy egyszerűen csak negatív aurát áraszt – ezek az idegesítő emberek nem csak a hangulatot, de az egész társaság dinamikáját is képesek tönkretenni. És a legnagyobb kérdés: vajon a mi személyiségünk is ilyen néha?

Találkoztál már kifejezetten idegesítő személyiséggel rendelkező emberekkel?

Forrás: Shutterstock

Ezek a személyiségtípusok szó szerint kimerítenek

Az idegesítő emberek bárhol felbukkanhatnak: a családban, a munkahelyen, vagy épp a randipartner személyében. És ami még ijesztőbb, időnként mi magunk is átcsúszhatunk ebbe a kategóriába. A pszichológia szerint bizonyos személyiségtípusok különösen hajlamosak arra, hogy mások idegein táncoljanak. Íme öt klasszikus példa. Te találkoztál már valamelyikkel?

1. A panaszkodó örök áldozat

Semmi sem jó, és mindenért más a hibás – főleg a világ. Még a jó hírek mögé is talál valami sötét árnyékot. Egy kávézás vele után úgy érzed, mintha egy érzelmi mosógépben centrifugáztak volna ki. Az ő társaságában örömöt érezni szinte illetlenség.

2. Az önfényező monológkirály

Bármiről legyen is szó, ő úgyis tud jobbat, csinált már ilyet, vagy épp valami "szenzációs projektben" van. A párbeszéd számára csak egy hosszabb monológ szünete, az önimádata nem ismer határokat. A „mesélj magadról” kérdést már fel sem kell tenned, úgyis megteszi helyetted.

3. A passzív-agresszív manipulátor

Soha nem mondja ki, ami zavarja, de a célzások, sóhajok és „semmi baj” típusú válaszok teljesen kifárasztják a másikat. Az érzelmi zsarolás finom formáját űzi mesterfokon, és mindig te érzed magad kellemetlenül, miközben ő „csak őszinte volt”. Ha túl sokáig vagy a közelében, elkezded megkérdőjelezni a saját józan eszed is.

Néha csak szeretnénk megszűnni, amikor kénytelenek vagyunk idegesítő emberek társaságában lenni.

Forrás: Shutterstock

4. A mindent jobban tudó megmondóember

Ő az, aki minden témában szakértő – vagy legalábbis annak képzeli magát. A véleménye nem kérdés, hanem kijelentés, és általában nincs köszönet benne. Az ő világában nincs árnyalat, csak jó és rossz, okos és buta, és természetesen ő mindig az előbbi kategóriákba esik.