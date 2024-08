Passzív-agresszív társtól őszinteséget ne várj: mérgező kapcsolatot annál inkább

6. Azt mondja, nincs problémája, de azért számontartja a sérelmeit

Bár soha nem foglalkozik a problémákkal, hiszen tagadja azokat, időnként azonban kibújik a szög a zsákból, és kiderül, hogy fejben „összeírja” és számon tartja, mikor érezte úgy, hogy megbántottad.

7. Agresszióval jelzi, hogy elégedetlen

Nem téged bánt, nem is másokat, hanem a tárgyakat. Csapkod, bevágja az ajtót, szándékosan zajt keltve használja az eszközöket. Így jelzi, hogy neki most baja van, vedd már észre, hogy valamit megint elrontottál...

8. Ha valami nem tetszik neki, nem szól hozzád

A csenddel verés tipikus passzív-agresszív módszer. Ahelyett, hogy elmondaná, mi a problémája, mit érez, inkább nem szól hozzád, minden kommunikációt leállít. Akár napokra elhallgat, minél inkább látja, hogy ezzel kínoz téged, annál tovább tart a némasága.

Aki képtelen a nyílt beszélgetésekre, nem tudja őszintén, vádaskodás nélkül elmondani, mi bántja, az nagy eséllyel korán megtanulta, hogy az érzéseit titkolni kell, mert azokkal esetleg agressziót, de mindenképpen nemtetszést vált ki, konfliktust okoz. Valószínűleg azt is korán, gyerekként megtapasztalta, hogy vitából ő jól nem jöhet ki, sosem lesz igaza, mindig ő lesz a hibás a kialakult helyzetért. Így a „ne szólj szám, nem fáj fejem” elve mentén haladva éli az életét, legalábbis ezzel hitegeti magát és másokat, miközben közvetett módon nagyon is szól, akkor is, amikor nincs miért, ezzel mérgezve a kapcsolatait, beleértve a párkapcsolatát is.