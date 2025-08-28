A nagyi jobban tudja: 3 retró szextipp, ami még ma is kiválóan működik

3 váratlan szextipp, amit érdemes ellesni az előző generációtól.

Ha eddig nem fordultál a nagyidhoz szextippekért, bizony nagyot hibáztál!

Forrás: Shutterstock

Retró szextippek, amikkel a nagyi hódított

Ha eddig azt hitted, hogy az egyetlen dolog, amit elleshetsz a nagymamádtól, az a repedés nélküli bejgli, akkor legfőbb ideje, hogy felnyissuk a szemedet: az előző generáció is pontosan annyira élvezte az intimitást, mint mi, ráadásul a házasságok is jóval tovább tartottak, mint manapság.

Hogy a kulcs a verhetetlen töltött káposzta receptje volt, vagy a minőségi együttlétek, azt nem lehet tudni, de mivel a koleszterinszintünkre manapság jobban figyelünk, mint a hálószoba bútoraink épségére, így csemegézzünk a szexpozitív nagyik tanácsaiból, amiket érdemes minél előbb megfogadni!

1. Egy kis titokzatosság

Régen nem voltak egyéjszakás kalandok: hosszú ismerkedés és udvarlás után lehettek egymáséi a szerelmesek, ami nem feltétlenül volt baj, sőt! A titokzatosság és a vágyakozás mindig szexi, így próbáld meg apróságokkal visszacsempészni a hétköznapokba a tüzet! Egy félregombolt ing, egy keveset mutató, de elegáns hálóing, egy apró kis flört és a párod máris úgy érzi, hogy hódító üzemmódba kell kapcsolnia, hogy megszerezze álmai hölgyét!

Forrás: Shutterstock

2. Spontaneitás

Ha láttad az Indul a bakterház című klasszikust, akkor bizonyára te is tudod, hogy a vágynak olykor nem lehet parancsolni: hol a hálószobában tör rád, hol egy szénakazalban. Ha pedig nincs esélye annak, hogy egy óvodás kiscsoport buktat le benneteket, akkor miért is ne lehetnétek spontánok és szenvedélyesek? Ne korlátozzátok magatokat szigorúan az ágyra, helyette pedig inkább kísérletezzetek és ne felejtsetek el együtt nevetni egy-két bénázáson, vagy alkalmatlan helyszínen. A közös csínyek nemcsak felkorbácsolják a vágyat, de közelebb is hoznak benneteket egymáshoz.

Forrás: Shutterstock

3. Hajnali huncutkodás

Nagyszüleink az első kakasszóval keltek és bár lehet, hogy a hátad közepére sem kívánod a koránkelést, hidd el: megéri! Reggel ugyanis sokkal energikusabb vagy és az érzékek is felerősödnek, úgyhogy egész biztosan nem fogod megbánni, ha fél órával előrébb állítod az ébresztődet egy kis entyempentyem reményében.