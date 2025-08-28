Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A nagyi jobban tudja: 3 retró szextipp, ami még ma is kiválóan működik

Shutterstock - Andrii Iemelianenko
intimitás tippek-trükkök együttlét
Nagy Kata
2025.08.28.
Ha szextippek után kutat az ember, viszonylag ritkán csönget be a nagyihoz egy-két jó tanácsért, pedig a rutin, meg az évek bizony mindent visznek– még a hálószobában is!

3 váratlan szextipp, amit érdemes ellesni az előző generációtól. 

Nagyi szextippeket ad a lányának
Ha eddig nem fordultál a nagyidhoz szextippekért, bizony nagyot hibáztál!
Forrás: Shutterstock

Retró szextippek, amikkel a nagyi hódított

Ha eddig azt hitted, hogy az egyetlen dolog, amit elleshetsz a nagymamádtól, az a repedés nélküli bejgli, akkor legfőbb ideje, hogy felnyissuk a szemedet: az előző generáció is pontosan annyira élvezte az intimitást, mint mi, ráadásul a házasságok is jóval tovább tartottak, mint manapság.

 Hogy a kulcs a verhetetlen töltött káposzta receptje volt, vagy a minőségi együttlétek, azt nem lehet tudni, de mivel a koleszterinszintünkre manapság jobban figyelünk, mint a hálószoba bútoraink épségére, így csemegézzünk a szexpozitív nagyik tanácsaiból, amiket érdemes minél előbb megfogadni! 

1. Egy kis titokzatosság 

Régen nem voltak egyéjszakás kalandok: hosszú ismerkedés és udvarlás után lehettek egymáséi a szerelmesek, ami nem feltétlenül volt baj, sőt! A titokzatosság és a vágyakozás mindig szexi, így próbáld meg apróságokkal visszacsempészni a hétköznapokba a tüzet! Egy félregombolt ing, egy keveset mutató, de elegáns hálóing, egy apró kis flört és a párod máris úgy érzi, hogy hódító üzemmódba kell kapcsolnia, hogy megszerezze álmai hölgyét! 

Beautiful caucasian woman in silk nightwear
Forrás: Shutterstock

2. Spontaneitás

Ha láttad az Indul a bakterház című klasszikust, akkor bizonyára te is tudod, hogy a vágynak olykor nem lehet parancsolni: hol a hálószobában tör rád, hol egy szénakazalban. Ha pedig nincs esélye annak, hogy egy óvodás kiscsoport buktat le benneteket, akkor miért is ne lehetnétek spontánok és szenvedélyesek? Ne korlátozzátok magatokat szigorúan az ágyra, helyette pedig inkább kísérletezzetek és ne felejtsetek el együtt nevetni egy-két bénázáson, vagy alkalmatlan helyszínen. A közös csínyek nemcsak felkorbácsolják a vágyat, de közelebb is hoznak benneteket egymáshoz. 

Couple standing in shower together
Forrás: Shutterstock

3. Hajnali huncutkodás

Nagyszüleink az első kakasszóval keltek és bár lehet, hogy a hátad közepére sem kívánod a koránkelést, hidd el: megéri! Reggel ugyanis sokkal energikusabb vagy és az érzékek is felerősödnek, úgyhogy egész biztosan nem fogod megbánni, ha fél órával előrébb állítod az ébresztődet egy kis entyempentyem reményében. 

young couple spending time in their beautiful countryside house. Romantic lifestyle moments
Forrás: Shutterstock

