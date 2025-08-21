Képzeled, vagy tényleg nem élvezi? 5 jel, hogy a pasid nem elégedett az együttléteitekkel

Ha fogalmad sincs róla, hogy párod hogyan áll az együttléteitekhez, akkor ez a cikk most neked szól! Mutatunk 5 bombabiztos apró jelet, ami arra utal, hogy a pasid nem elégedett az ágytornával!

Ha a férfiak nem elégedettek az együttlétekkel, annak egyértelmű jelei vannak.

Forrás: Westend61

5 jel, ami arra mutat, hogy változtatnotok kell az együttléteiteken

Azzal ellentétben, amit a hollywoodi filmek és lányregények sugallnak, viszonylag ritkán van olyan, hogy két ember között azonnal tökéletes a kémia. Legalábbis az ágyban biztosan. A legtöbb esetben idő kell és sok-sok gyakorlás, hogy megtaláljátok a közös nevezőt és mindketten elégedetten dőljetek hátra – szó szerint.

Ha viszont a pasid az utóbbi időben csak testben van ott és a gondolatai bár nem egy másik nőn járnak, hanem mondjuk a kajarendelése körül, akkor az lehet, hogy aggodalomra adhat okot.

Mik azok a párkapcsolati red flagek az ágyban, amik vészcsengőként szólnak, hogy ideje változtatni? Mutatjuk!

1. Drágám, fáj a fejem!

A fenti mondat férfi verziója egyértelműen a fáradtságra való hivatkozás. Ha amikor intim együttlétre kerülne a sor, a párod hirtelen mindig halálosan kimerültté válik, akkor az bizony nem arra utal, hogy egy istennőnek tart az ágyban.

2. Halálos iramban

Ha a befejezés inkább gyors, mint boldog, pedig nem is olyan rég még egész estét maratonokat nyomtatok le együtt, akkor sejthető, hogy bizony vihar van a biliben.

3. Ismeretlen helyeken

Azt látod a pasidon, hogy huncutkodás közben teljesen máshol jár, nem tartja a szemkontaktust és mintha nem is figyelne arra, ami éppen történik? Legfőbb ideje leülni és komolyan elbeszélgetni egymással.

4. Dicsérő szavak nélkül

Lássuk be: nők vagyunk és igenis szükségünk van arra, hogy halljuk, hogy szépek, csinik és szexik vagyunk, a pasik pedig pontosan tudják ezt. Szóval ha nem csinálja, annak oka van.

5. Az elengedés

Ha már semmilyen visszajelzést nem kapsz a párodtól és azt veszed észre, hogy feladta a próbálkozást, hogy jobb legyen a szexuális életetek, ott valami probléma van, aminek jobb minél gyorsabban utána járni.

Mi a megoldás?

Bár mi nők hajlamosak vagyunk mindent túlgondolni, ha háromnál több jelet észreveszel minden különösebb előzmény nélkül, akkor nem véletlenül érzed azt, hogy valami gáz van. Próbálj meg leülni a kedveseddel és jó kedvűen, ítélkezés mentesen elbeszélgetni arról, hogy mi lehet a probléma. Akár egy teljesen banális dologról van szó, akár mélyebb problémákról, hidd el, nem véletlenül mondják, hogy a párkapcsolatokban mindig a kommunikáció a kulcs!