Képzeled, vagy tényleg nem élvezi? 5 jel, hogy a pasid nem elégedett az együttléteitekkel

Ha fogalmad sincs róla, hogy párod hogyan áll az együttléteitekhez, akkor ez a cikk most neked szól! Mutatunk 5 bombabiztos apró jelet, ami arra utal, hogy a pasid nem elégedett az ágytornával!
Azzal ellentétben, amit a hollywoodi filmek és lányregények sugallnak, viszonylag ritkán van olyan, hogy két ember között azonnal tökéletes a kémia. Legalábbis az ágyban biztosan. A legtöbb esetben idő kell és sok-sok gyakorlás, hogy megtaláljátok a közös nevezőt és mindketten elégedetten dőljetek hátra – szó szerint.
Ha viszont a pasid az utóbbi időben csak testben van ott és a gondolatai bár nem egy másik nőn járnak, hanem mondjuk a kajarendelése körül, akkor az lehet, hogy aggodalomra adhat okot.
Mik azok a párkapcsolati red flagek az ágyban, amik vészcsengőként szólnak, hogy ideje változtatni? Mutatjuk!
A fenti mondat férfi verziója egyértelműen a fáradtságra való hivatkozás. Ha amikor intim együttlétre kerülne a sor, a párod hirtelen mindig halálosan kimerültté válik, akkor az bizony nem arra utal, hogy egy istennőnek tart az ágyban.
Ha a befejezés inkább gyors, mint boldog, pedig nem is olyan rég még egész estét maratonokat nyomtatok le együtt, akkor sejthető, hogy bizony vihar van a biliben.
Azt látod a pasidon, hogy huncutkodás közben teljesen máshol jár, nem tartja a szemkontaktust és mintha nem is figyelne arra, ami éppen történik? Legfőbb ideje leülni és komolyan elbeszélgetni egymással.
Lássuk be: nők vagyunk és igenis szükségünk van arra, hogy halljuk, hogy szépek, csinik és szexik vagyunk, a pasik pedig pontosan tudják ezt. Szóval ha nem csinálja, annak oka van.
Ha már semmilyen visszajelzést nem kapsz a párodtól és azt veszed észre, hogy feladta a próbálkozást, hogy jobb legyen a szexuális életetek, ott valami probléma van, aminek jobb minél gyorsabban utána járni.
Bár mi nők hajlamosak vagyunk mindent túlgondolni, ha háromnál több jelet észreveszel minden különösebb előzmény nélkül, akkor nem véletlenül érzed azt, hogy valami gáz van. Próbálj meg leülni a kedveseddel és jó kedvűen, ítélkezés mentesen elbeszélgetni arról, hogy mi lehet a probléma. Akár egy teljesen banális dologról van szó, akár mélyebb problémákról, hidd el, nem véletlenül mondják, hogy a párkapcsolatokban mindig a kommunikáció a kulcs!
